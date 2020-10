Başarılı Olmak İstiyorsan

Hedef belirle ; gelecek ile ilgili hedefin olsun , kısa uzun veya orta vadeli olabilir...

Geleceği hayal et, acaba bir kaç yıl sonra nerde olabilirim yada olmalıyım.

Plan yap , planlı ol ....

Çalış , erteleme ,vazgeçme, kendine güven, analiz et ve sonuca odaklan...

Çalışmaya kolay konudan başla,çok değil az çalış ama verimli çalış.....

Doğru arkadaş ve doğru çevrede başarıda çok önemlidir.

Başarılı olmak için bazı şeylerden vazgeçmelisin ;

Başarıda zaman da çok önemlidir.

Başarıyı yakalamak için bakmaktan vazgeçin, görmeyi öğrenin....

Teknolojiden uzaklaşın...

Bazen sağır olun çevrenizdeki sesleri duymayın..

Her insan doğduğu coğrafyanın kendine sunduğu dünyada yaşar ve bunu kader olarak kabullenir.Coğrafyanın bize direttiği insanları ve etkenleri kendimizden uzak tutmaktır. Bazen sağır,bazen kör , bazen de aptal olmanız gerekir. Düşüncelerinizi söze dökmemelisiniz .... Konuşmaktan ve duymaktan vazgeçmek sizi gerçek başarıya daha ulaşmanızı sağlayacaktır.

Bahanelerden vazgeçin, durmadan bahane üreten insan başarısız olmaya mahkumdur.

Sabit fikirli olmayın, hayata düz pencereden bakmayın ...

Hedefleriniz küçük olmasın ,mükemmeliyetçi olmaya çalışma,aynı anda çok fazla iş yapma ,hayır demeyi öğren,bağımlılıklarından kurtul ....

Başarılı insanlar her zamanda , her ortamda ,her şartta çalışabilmeyi başaran insanlardır...

Sevgiyle....