Korona Çık Hayatımızdan!

Koronavirüs hayatımızı etkisi altına almaya devam ediyor. Etrafımızda çoğu kişi bu virüse yakalandı, çoğu kişi başkalarına riske etmemek için karantinada kaldı.

Sağlık Bakanlığı bu yönde ciddi anlamda çalışma yapıyor bana göre. Ancak pozitif vakaları evlerinde denetleyen bir mekanizmanın olması gerekiyor. Bence en önemli eksiklerden biri de bu. Ancak sağlık çalışanlarımızın ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın virüsle mücadelede üzerine düşeni yaptığına tanık oluyoruz.

Sağlık çalışanları bu süreçte ciddi fedakârlık gösteriyor. Bir anne için günlerce çocuğunu görmemek çok kötü bir duygudur. Öyle sağlıkçı annelerimiz oldu ki aylarca hastaları iyileştirmek için evine gidemedi çocuğunu ailesini göremedi sarf etti.

Annelerin bu fedakârlığına kalsa işiniz yoksa lütfen artık dışarı çıkmayın. İşiniz yoksa boş boş sokakta yürümek için ne kendinizi ne sevdiklerinizi riske etmeyin. Koronasız günlere özlemle, sevgiyle kalın…