Korona Çık Hayatımızdan!

Koronavirüs hayatımızı etkisi altına almaya devam ediyor. Etrafımızda çoğu kişi bu virüse yakalandı, çoğu kişi başkalarına riske etmemek için karantinada kaldı.
Sağlık Bakanlığı bu yönde ciddi anlamda çalışma yapıyor bana göre. Ancak pozitif vakaları evlerinde denetleyen bir mekanizmanın olması gerekiyor. Bence en önemli eksiklerden biri de bu. Ancak sağlık çalışanlarımızın ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın virüsle mücadelede üzerine düşeni yaptığına tanık oluyoruz.
Sağlık çalışanları bu süreçte ciddi fedakârlık gösteriyor. Bir anne için günlerce çocuğunu görmemek çok kötü bir duygudur. Öyle sağlıkçı annelerimiz oldu ki aylarca hastaları iyileştirmek için evine gidemedi çocuğunu ailesini göremedi sarf etti.
Annelerin bu fedakârlığına kalsa işiniz yoksa lütfen artık dışarı çıkmayın. İşiniz yoksa boş boş sokakta yürümek için ne kendinizi ne sevdiklerinizi riske etmeyin. Koronasız günlere özlemle, sevgiyle kalın…
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.