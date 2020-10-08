Neden Bu Tahammülsüzlük!

Bizler duygularımızı nedense hep uçlarda yaşıyoruz. Sevdiğimizi sonuna kadar seviyor, hata ve kusurlarını bile büyük meziyet gibi görüyoruz. Sevdiğimizi kaybetme korkusu ile ona hizmet edenleri dahi düşman görebiliyoruz. Adamı sevmiyoruz ya, ağzı ile kuş tutsa bile, ne var ki buda iş mi? deriz. Kendi düşüncemizin dışında, herhangi bir başkasının bakış açılarını kabul etmez, dinlemez ve kendi düşüncelerimizde haklı olduğumuzu düşünürüz. Oysa olaylara yaklaşırken, her şeyin daha iyiye gidebileceğine dair ümidimizi korumalıyız. Telaşa kapılmadan daha güzel zamanları bekleyebilmeli ve tahammülsüzlük göstermemeliyiz.

İlk üç hafta çokta kötü olmayan bir formatta oynayan, eksiklerini gören ve bilen bir takım izledik. Evet savunmada iyi değiliz, çok kolay gol yiyoruz. Hücumda pozisyon üretmede ve golde sorunlarımız var. Bunları sağır sultan bile duydu ve gördü. Problemin varlığını kabullendiğinizde ve çözümü bildiğinizde, geriye kalan tek şey harekete geçmek ve sabretmektir. Oysa bizler yine transfer bitmiş, takım düşmüş gibi duygularımızı uç noktada yaşayarak tepkiler gösterdik. Arkasından yapılan transferler ve gelen Antalya galibiyeti sonrasında bu tepkilerin orantısız ve gereksiz olduğunu anladık.

Antalyaspor özellikle hücum hattı olarak beklide en zengin kulüptür. Ligde henüz yenilmemiş bir takıma karşı, daha valizini açmamış iki yeni defans oyuncusu ve ilk süper lig maçını oynayan kaleci ile çıkmak cesaret gerektirirdi. Hamza hoca işinin uzmanı bir cerrah edası ile neşteri tam yerine vurdu ve neticeye ulaştı. Bunun yanında galibiyete inanmış, eksiklerini bilen bir takım sahadaydı. Rakibe pozisyon vermemek, oyunun temposunu kontrol altında tutmak, rakipten daha fazla istemek takımımızın artılarıydı. Tetteh’in golü ve performansı üst düzeydi.

Son yapılan transferlerle ilk yarının sonuna kadar idare edecek bir takım durumuna geldik. İnşallah ön liberoda ve santrafor mevkilerinde eksiklik yaşamayız. Milli ara beklide en fazla bize yarayacaktır.

Yeşilyurt Belediyespor harcadığı paraların ve sayısız transferlerin hakkını verecek performansı maalesef gösteremedi. Kararını çabucak vererek zamanı iyi kullanan, yine Malatyalı hoca getirerek bu takımın kuruluş amacına ters düşmeyen yönetimi kutluyorum. Nihat Balan’la hedefini gerçekleştireceğini düşünüyorum.

Lütfen! Maske takın, fiziksel mesafeye ve hijyene dikkat edelim.”Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için” Bu sözün gereğini yapmanın tam zamanı.

Esen kalın…