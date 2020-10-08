Düğüncüye Destek

Koronavirüs nedeniyle çok zorlu bir süreç yaşadığımızı biliyoruz.

Bunun en bariz örneği de düğünlerin iptal olması.

Türkiye'de pandemi nedeniyle 150 bin düğün iptal edildi.

Bu yıl düğün sektörü esnafı sadece 55 gün çalışabildi.

Esnafın ve dolayısı ile Türkiye’nin maddi kaybı milyarlarca lira tutarında.

Türkiye’de 280 bin düğün saloncusu, 186 bin organizasyoncu esnafı, düğün sektöründe çalışan 1 milyon 200 bin garson, 100 bin kuaför, 100 bin fotoğrafçı, 280 bininin üzerinde de müzisyen var. Bu kadar insan düğünlerden ekmek kazanıyordu ama bu sene maalesef öyle olmadı. Hem esnaf kaybetti hem de Türkiye…

Zararımız çok büyük. Sadece esnafın değil, hepimizin zararı!

Düğün saloncuları ve organizasyoncuları bu dönemde kredi, vergi, SGK primleri, kira, faturalar ve sezon içerisinde yaptığı yatırımlardan kaynaklanan borçları ödeyemedi.

Borçlar ertelendi ama zaten şu an o borçları ödeyebilecek bir ekonomi yok elde.

Bu borç sorununu aşabilmek ve olası ve olmakta olan hacizlerin önüne geçebilmek için yeni ekonomi programında kredi, kira, vergi, SGK primleri, elektrik, su, doğalgaz gibi borçların yeniden yapılandırmasına mutlaka yer verilmeli. Aksi takdirde bu kadar kişi çok zor durumda kalmaya devam edecek. Kim bilir sonu ne olacak…

Düğün saloncuları ve organizasyonculara nakdi destek verilmesi ve bunun için 1 yıl geri ödemesiz kredi desteğinin acilen verilmesi gerek. Bu sayede düğün saloncuları ve organizasyoncular daha güvenli bir şekilde mesleklerini devam ettirecek.

Zaten bu da ekonomiyi canlandıracaktır.

Bakalım neler olacak…