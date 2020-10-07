Sadece Üç Puan

Öncelikle alınan galibiyetten dolayı tüm takımı yürekten tebrik ederim. Bu galibiyet milli maç arasında tabiki iyi olacak.

Hamza hocayı kaleci tercihinden dolayı da yürekten kutlarım. İnanacaksın, güveneceksin, formayı vereceksin ki kimsenin yerinin garanti olmadığını tüm futbolcular anlasın.

Bakın arkadaşlar; maçtan önce karamsar bir tablo vardı. Acaba bu maç nasıl olur? Kadro nasıl çıkar? Semih’in maç eksikliği, Abdulsamet’in maç eksikliği takıma nasıl yansır diyenimiz çoktur.

Tetteh bireysel yeteneğini ortaya koyunca takıma ne kadar katkı sağlayacak bir futbolcu olduğunu da göstermiş oldu. Semih’in ilk müdahaleleri Aquah’ın çalışkanlığı, Abdulsamet’in sakin maça hazır mesajını vermesi, Hamza hocanın doğru kadro tercihi tabiki olumlu…

Sonuç üç puan bir nebze olsun futbolculara öz güvenin gelmesi anlamında iyi sinyal vericiydi.

Gelelim diğer tehlikeli durumlara…

Tabi ki herkes benim köşe yazımı beğenecek diye bir şey yok. Bu galibiyet güzel ve anlamlı ama takımın sağında solunda hiç bir söz hakkı olmamasına rağmen kulüp adına şaklabanlık yapanlara şunu söyleyeyim:

Eski bir futbolcu olarak ve 2006’dan beri de Malatya basınında köşe yazarlığı yapan halada BUSABAH Gazetesinde köşe yazarı olarak o kadar kötü yönetimler başkanlar gördük ki hepsini kaleme döktük.

Yanlış hoca tercihlerini yanlış futbolcu tercihlerini kulübü borçlandırıp kaçanları, yalakalık yapanları hep yazdık siz değerli okuyucularımızla paylaştım. Tabi ki alkış tuttuğumuz onure ettiklerimizde oldu. Şimdi sosyal medyadan atıp tutanlar durun Allah aşkına bir galibiyet aldık.

27 maç sonra biraz uzak durun. Futbolcuların soyunma odalarında galibiyet pozu vermeleri vs. doğru saygı duyarım peki o sağda solda poz verenlere şaşırıyorum. Nedir bu Allah aşkına bu takım kötü yönetiliyor amatörce hem de halada devam ediyor. Aynı yönetim kime neyi göstermek istiyor foto çekerek mesaj verilmez profesyonelce yönetirsin saygı duyarız.

Bakıyoruz vay efendim vay bu pozları neden 22 mağlubiyeti aldığımız zaman yapmadınız?

Onu bunu bilmem ben gördüklerimi yazarım kimseye yancılık şirinlik yapamam kimseye biat etmem ben malatyasporluyum ben şucu buçu değilim.

Eğer bu üç puanın önemli olmasını istiyorsanız milli aradan sonra Konya’dan puan yahut puanlarla dönmeniz gerekiyor. Yoksa o sosyal medya kurnazları var ya masal anlatmasınlar.

Yine üstüne basa basa şimdiden söylüyorum. Bu takıma Tetteh’in yanına golcü şart iyi bir stoper daha lazım lig maratonu uzun. Yönetim transferde çok geç kaldı. Önceden bu işleri bitirmesi lazımdı.

Adil Gevrek şu an çevrende senin yanında çalışan maaşlı elamanların dışında kimseler yok. Siyasiler zaten yok. STK hiç kimse yok. İşte herkesi küstürmüşsün bir sor kendine ben nerede yanlış yaptım? Neden insanlar bu takım İçin birleşemiyor? Neden bu kadar eleştiri var?

Güven tazelemen lazım. Bu kadro bu lig için yetersiz. Bakın takım galip gelmişken puan almışken yazıyorum böyle bu şekil paraşütsüz düşeriz sahada futbol adına gerçekten saldıran ısıran bir takım gören varsa eyvallah. Ama takım iyi yolda çok gol pozisyonuna giriyoruz deyip sosyal medyada kurnazlık yapanlar bu takımın gerçek düşmanı sizlersiniz.

Unutmayın arşivlerimde kayıtlı hepsi gayet geniş arşivim var.

Son olarak bu takım İçin kim samimi kim değil gayet iyi biliyorum. Tribüne oynayanları çok iyi görüyorum. O yüzden herkes işini yapacak. Çaycı çayını satacak. Kasap etini satacak. Herkes bildiği işi yapacak. Futbolu futbolun içindekiler yönetecek. Milli maç arasınını Hamza hocanın iyi değerlendirmesi lazım.

Dernek başkanımız Emin Ayten yeni dernek açan Ufuk Kaan Şahin aynı bu şekilde devam edin çünkü hesapsız menfaatsiz takımın yanında oluyorsunuz.

Yürekten tebrikler aslan parçaları…