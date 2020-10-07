Belsos’ta İşler Ne Âlemde?

Büyükşehir Belediye Başkanlık görevine geldiği günden itibaren yani yaklaşık 16 ay gibi bir zaman diliminde birimlerden başlayarak işleri yoluna koymaya çalışan başkan Selahattin Gürkan’ın en önemli transferlerinden birini ilk kez ben köşemde dile getirmiştim.

Malatya’da kurumsal otellerde işletme müdürlüğü yapan, çalışma hayatında önemli işlere imza atan ve en önemlisi de başarılı bir kadın olmasıyla gurur duyduğum Zerrin Palancı Belsos Genel Müdürlüğüne atandı. Ve Zerrin Palancı daha 40’ı çıkmadan ayağının tozuyla önce denetimlerine başladı, şirkete bağlı kafe ve restoranların eksiklerini giderdi ve yine kendisi gibi işin ehli olan isimleri kadrosuna dâhil etti.

Kendisi hiç kusura bakmasın soyadını bilmiyorum ama ödüllü şef olarak tanıdığımız Cumali şef işin önemli bir kısmına el attı.

İyi hoş bu isimler herkes övgüyle bahsediyor ama balon misali şişirme övgüler mi yoksa yerinde mi merak ettik? Geçtiğimiz hafta sonu önünden geçerken kafayı çevirip bakmadığım Orduzu kır lokantasına gittik ancak kafamda elli tilki dolaşıyor. Kesin aç kalkacağız diye oturdum masaya. Sonrası mı? Sonrasını ne siz sorun nede ben söyleyeyim. Salatalarından ana yemeğine, güler yüzlü personelinden temizliğine, fiyatlarına kadar her şey nefisti.

İşte o zaman dedim ki sorun bu memleketi yönetenlerdeymiş, eş dost, ahbap çavuş ilişkileriyle hiç alakası olmayan şahıslara kaldıramayacağı görevler verilince o görev iki üç beden büyük geliyor koltuk sahibine. Şimdi ise biçilmiş kaftan gibi oturdu bu kimlik görev sahiplerine. Hayırlı uğurlu olsun diyerek yolu düşen herkesi Belsos tesislerine uğramaları konusunda ısrar ediyorum.

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Hazır Büyükşehir Belediyesi görevlendirmelerinden bahsetmişken bir hayırlı olsun da değerli arkadaşım Fatih Avcı için. Uzun yıllar beraber çalıştığım, çalışırken eğlendiğim ve iş disiplinine kefil olacağım gazetemizin genel yayın yönetmenliğini de yapan arkadaşım Fatih belediye basın müdürlüğü görevine getirildi. Daim olmasını ve her ne kadar zor olduğunu bilsem bile meslektaşlarının hakkını işi bilmeyen, zorbalıkla iş yürüten beyaz yakalılara karşı savunmasını temenni ediyorum.