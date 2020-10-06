Bir Kumar Oynadık Ya!

Yeni Malatyaspor üzerinde oynanan kumar sonrasında araya girenler ve destek olanlar sonrası görevine devam eden başkan Adil Gevrek için üç aydır ağzımızı patlattık. Kalemle yazıya döktüğümüz bu takıma kesin ve acil iki stoper ve en az iki orta saha oyuncusu gerekir dememize rağmen taraftara çile çektiren ve sıradan bir takım görüntüsü sonrası zoraki alına iki stoperin bir takımın yapısını nasıl değiştirdiğine tüm Malatya şahit olmuştur.

Kumar dedim. Başkan takımı kendisinin elinden alırlar diye oyuncu almama gerek yok kim takımın başkanı olacak ise onlar gereken transferleri yaparlar diye düşünmüştü.

Bir başka deyişle ya bir kumar oynadık. Belki tutar eldeki mevcut kadro ile bakarsınız şansımız iyi gider ve yönetim olarak şayet devam edecek isek zaten 5 Ekim’e kadar transferler devam ediyor fazlada kaybımız olmaz gerekli takviyeleri yaparım demiş olabilir.

Her iki varsayımda maalesef fiyasko ile geçince başkan daha kötü duruma düşmemek adına Antalyaspor müsabakasına birkaç gün kala yapılan iki savunma oyuncusu ile yine bir kumar oynadı ve maçı kazanarak bir derin oh çekmiştir.

Israrla hem yazdığım ve konuştuğum şudur; Yeni Malatyaspor efsane Malatyaspor’un durumuna düşmesin ve borçlanmasın.

Ligde kalsın kurumsal bir yönetim şekli olsun. Standartlara yakın bir alt yapı modeli olsun.

Her dönem prestij projeler ile insanların gözünün içine baka baka yalan söylemenin gereğine ihtiyaç duymadan peyder pey tesislere ilave işler yapılsın.

Kimsenin sizden Avrupa şampiyonluğu ve lig şampiyonluğu istediği olmadı.

Bakıldığında yeni tesis benimde içinde olduğum ve dönemin Valisi Ulvi Saran’a verdiğimiz bir tesis projesinin sonucunda dönemin İl Özel İdaresi Müdürü Sami beyin katkıları ile Spor Toto tarafından aktarılan iki trilyon para ile yapılmıştır.

İki adet çim sahanın tüm yapım ve bakımını Büyükşehir belediyesi yapmıştır.

Bir tek Orduzu Pınarbaşı sentetik sahanın yüzeyi mevut başkan tarafında değiştirilmiştir.

Bunun dışında paslı bir çivi çakılmamıştır.

İşte ben bunlara kızıyor ve hayıflanıyorum.

Öyle yalan düzmece yalakalık yaparak sizlere şirin görünmek için değil Allak rızası için Malatya ve Malatya futboluna nasıl bir katkı yaparız hesabı içerisindeyim.

Yine yazıyorum…