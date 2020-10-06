Çünkü Dinliyordum!

Yıllar önce bir kalabalığa hitap eden Alpaslan Türkeş’e, duraksadığı bir anda, ön sıralardan bir genç kendini tanıtarak seslenir. Doğudan geldiğini, Kürt kökenli olduğunu, annesinin Türkçe bilmediğini ancak kendisinin Türk milliyetçiği fikrini Allah’a iman ettiği gibi benimsediğini, dönemin zorlu koşullarında bölgede bu fikri nasıl anlatması ve yayması gerektiğini sorar.

Alpaslan Türkeş’in sorudan ve gencin yaklaşımından duyduğu mutluluk yüzüne yansımıştır. Sözlerini peş peşe sıralamaya başlar: “Sevgili Peygamberimiz ‘Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır’ diyor. Biz etle tırnak gibi bütünleşmişiz. Kız almışız. Kız vermişiz. Tek olan Allah’a iman etmiş aynı kitaba inanmışız. Aynı Peygamberin ümmeti olduğumuzu söylüyoruz. Aynı kıbleye secde ediyoruz. Bin yıldır birlikte yaşıyoruz. Kimi kimden ayıracaksınız? Kürtçe konuşan kardeşlerimiz ne kadar Kürtse, Türkçe konuşan bizlerde o kadar Kürtüz. Biz Türkçe konuşanlar ne kadar Türksek onlar da o kadar Türk’tür. Orada bir sıkıntı yaşandığı bellidir. Türk milliyetçiliği hareketinin bilgisi dâhilindedir. Sineklerle uğraşmaktan vazgeçip bataklığı kurutmalıyız. Bölgede ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve tabi güvenlik içeren bir politikaya ihtiyaç vardır. Oraları karış karış gezdim. Beklentimiz ayrılık değil birlik yönündedir. Sizler köy köy gezip düşünce ve fikirlerimizi tek tek yorulmadan usanmadan anlatacaksınız.’’

Anlatmak için iletişime geçmek lazım dışlamak değil. İnsanlarla iletişime geçebiliyor muyuz? Kendimizi sorgulamamız lazım.

Alpaslan Türkeş’in Türk milliyetçisiyim diyenlere ders niteliğinde yaptığı konuşması ve ilk muhatabının Kürt kökenli bir kardeşimiz olması oldukça anlamlı. İletişim vurgusunu anlayamamış mıyız acaba? Gelin başımdan geçen bir hadiseyle sorgulamaya çalışalım.

Elazığ’da üniversite yıllarımda kendisini Ülkücü diye tanıtan bir grup arkadaşım yanıma sokuldular. Onlar bilir benim Türk milliyetçiliğine olan bakışımı. İçlerinden sözcü seçtikleri biri “İyisin hoşsun da bu solcularla çok konuşuyorsun, çok muhabbet ediyorsun” dedi. Haklıydı. Herkesle konuşurum. Herkesi dinlerim. “Eee” dedim. “Bunlarla konuşma, muhabbet etme” dediler. Adeta kan beynime sıçradı. “Kiminle konuşup konuşmayacağımı size mi soracağım!” deyip tersledim. Uzaklaştılar. Bir süre sonra masasına oturduğum adamlar kalkmaya, yaklaştığım adamlar uzaklaşmaya başladı. Yakın bir arkadaşıma da benim için bu adamla görüşme konuşma demişler. Fakültede güce tapan herkes yanımdan uzaklaşıyordu. Üç beş arkadaşım dışında herkesin notunu verme fırsatı doğdu benim için. Toplandıklarında “Başbuğ Türkeş” diye bağırıp çağıran Alpaslan Türkeş’i anlamamış bir grup garip ve garibe bana hayatımın derslerinden birini vermişti.

Peki, aklınıza gelebilir sen bu solcularla örgüt sempatizanları ile ne konuşuyordun diye. Onu da bir örnekle anlatayım. Kaldığım yurtta, hor görüldüklerini, devlet tarafından dışlandıklarını ve arka plana atıldıklarını iddia eden gençler vardı. Bunu benim yanımda rahatlıkla dile getirebiliyorlardı. Çünkü dinliyordum. Cevaplarını da veriyordum. Sen bu fakülteye hangi sınavla atandın? Başvuru yaparken kökenini soran oldu mu? Geldin. Aynı fakültedeyiz, aynı yurttayız. Senin yıkanan çarşafını bana veriyorlar. Benim yemekhanede yemek yediğim kaşıkla diğer öğünde sen yiyorsun. Senin kalktığın sıraya ben oturuyorum, deyip bütün öğretilmiş saçmalıklarını örnekleri çoğaltarak yüzlerine vuruyordum. Kimi istenmeyen adam ilan ediyor, kimi söylediklerimden etkileniyordu. Bunu bana hissettiriyorlardı.

Alpaslan Türkeş benim başbuğum mu bu ülkücülüğün yüz karası soytarıların başbuğu mu?

Aklınızdan soru işaretleri eksik olmasın…