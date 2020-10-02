Mesajı Almışsın!

Demezler mi kardeşim bu oyuncuları alacaktın üç ay kimi ve kimlerin vereceği direktifleri bekledin?

İnsanlarla dalga geçer misali. Beyazıt’ta saat satan insanları takıma flaş transferler olarak yutturmaya çalıştınız ancak 3’te sıfır çekince ucuz etin yahnisi olmayacağını anladınız. Aslında o kadar saf ve masum değildi bu yanlış hamleniz. Hatırlı kişilerle yaptığınız kadro planlaması tutmayınca bu kez koltuğunuzun sallandığını gördünüz ve düğmeye bastınız.

Alınan iki mağlubiyetin ve kaybedilen 8 puanın sorumlusu sensin. Zamanında transferi yaparsın futbolda üç skora tüm insanlar gibi spor kamuoyu ve medyası da sana hak verir. Allah’tan transfer bitmedi. Son aldıkların oyuncular ile camia kısmen de olsa rahatladı. Ancak oyuncuların idman durumu ve fiziksel durumunun ne olduğu muamma.

Sayın başkan hala korkulu rüya görmeme adına en az iki orta saha oyuncuya acil ihtiyaç var. 10 numara ve iki yönlü bir 8 numara alınırsa 3-4 hafta sonra ideal bir iskelet oluşur ve ara transferde eksik yerlere takviye yapılır.

Kamuoyu senden acil ve en kısa zamanda güven tazelemen adına olağanüstü ve Mali kongre bekliyor. Arkandaki gizli güç (Baronlar Kamarası) sanırım bu konuda sana gerekli telkinlerde bulunacak. Çünkü oda köşeye sıkıştı. Her taşın altından çıkan ve tüm sosyal ve kültürel karaları veren baron ve kürekçileri sanırım bu kez bir tarafa kaçamazlar.

Şayet çok iddialı isen ve ben bu işte geçmişte yaptığım hataları yapmayacağım, güçlü, katılımcı bir yönetim ile sil baştan yeniden bir yapılanmayla işe koyulacağım dersen en önemlisi de bunu uygularsan yapılacak bir şey yok.

Mühür sende karar mekanizması sensin. Ancak alınan ve alınacak oyuncular ile şişirilen kadroyu kısa zamanda temizlemiş olman lazım. Her şeye rağmen ilimizin tek sosyal aktivitesi olan Yeni Malatyaspor’un yaşaması ve kurumsal kimliğe kavuşmasını temenni ediyorum.

Fakat bunu yapman için güven tazelemen ve memleket ile barışık olman lazım. Sabırla bu temennileri tüm kamuoyu gibi bende merakla bekliyorum.

Bekleyip hep birlikte neler yaşanacak görelim.