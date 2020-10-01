Sabır Sabır Ya Sabır!          

Değerli futbolseverler, uzun bir süredir yüzümüzün gülmediği gerçeği ortadayken, ilk üç haftayı bir puanla kapatmış ve halen belirgin mevkisel eksiklikler devam ederken sabır tavsiye etmek bana da zor geliyor. Gemileri yakmasına yakalım ama çözüm bu değil. 5 Ekim’de transfer bitiyor. Bu güne kadar sabredelim bakalım neler olacak.

Trabzon maçı da dahil gördük ki bir çok mevkide sırıtan eksikliklerimiz giderilmeden, oyun kalitesini artıramadığımız gibi sonuca da gideceğimiz yok. Maçın ilk yarısında rakibin üç golüne de mani olamamışsınız. Böyle olunca yenilgi kaçınılmaz.

Hem kolay gol yiyoruz, hem de zor gol atabiliyoruz. Aslında her şey ortada ve basit. Alınmayan stoperler, alınmayan ön libero, alınmayan santrafor ve yapılan yanlış transferler. Lukoki en iyi transferimiz demiştim. Bunu Trabzon’da gösterdi. Tetteh ve Topalli genç transferler, bunlar iyi bir santraforun yanında iş yaparlar. Kaleci Herrera, Zugui, Queva soru işareti, Murat, Ahmet bu lig için yetersiz.

Trabzon maçına eldeki imkanlar dahilinde daha mantıklı bir kadro ile çıktığımızı düşünüyorum. Sadece Youssouf önde, Ahmet’i ön liberoda Queva’yı santrafor arkası oynatırdım. Golleri arka arkaya yemez, oyunu tutabilsek iyi bir sonuç çıkabilirdik.

Bazı oyuncularımızın yetersizlikleri var, kolay gol yiyoruz. Buda oyunumuzu çözmüş oluyor. Oysa çok kötü diyemeyeceğim oyun var fakat üç gol yemişsin izahı yok. Lukoki’nin klas ortalarına gol vuruşu kim yapacak. Penaltı olmadan gol atamıyoruz.

Evimizde oynayacağımız Antalya maçı ve arkasından gelecek milli ara dönüm zamanımız olsun. Semih Kaya transferi olumlu fakat antrenman durumu nasıl bilemiyorum. Umarım ihtiyacımız olan transferler bu hafta yapılır.

Milli aradan sonra iyi bir takım izleriz. İçerde kaybetmeme serisini sürdürmek önemli. Antalya’nın bu yıl hücum gücü zengin ve güçlü olmuş.

Savunmada kontrollü ve takım olarak kompakt oyunu tercih etmeliyiz. Gol için risk almadan oynayıp, Antalya’nın alacağı riskleri değerlendirmeliyiz. Umarım sonuç lehimize olur.

Yeşilyurt Belediyespor harcadığı paraların ve sayısız transferlerin hakkını verecek bir deplasman galibiyeti aldı. Kutluyorum.

İşte bu şekilde emin adımlarla bir üst lige çıkmak için coşkulu ve iradeli oynamak gerekli. Malatya futbol kamuoyu olarak buna ihtiyacımız var.

Lütfen! Maske takın,fiziksel mesafeye ve hijyene dikkat edelim. ”Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için” Bu sözün gereğini yapmanın tam zamanı.

Esen kalın…