Yaz aylarının vazgeçilmezi: Karpuz

Meyveler genellikle tok tutucu besinler olarak bilinse de 1 saatten sonra tok tutma özelliğini yitiriyor.

Karpuz kolesterol içermez fakat içeriğinde yüksek miktarda şeker oranı vardır ve bu da aşırı yemek sonucu karpuz fazla kalori alımına neden olur, dikkatli tüketmekte fayda var.

Karpuz A, C vitamini, potasyum minerali yüksek, lif içeriği düşük bir meyvedir. Diyet yaparken tüketilecek karpuz miktarına dikkat edilmelidir. Çünkü kalorisinin büyük bir kısmı karbonhidrattan geldiğinden kan şekerini fazla yükseltebilir.

C vitamini bakımından zengin olması vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi yaz aylarında güneşin verdiği zararlı etkilere karşı vücudu korur. Karpuza rengini veren likopenin pingmentleri kanser riskini azaltmaya Kalp ve damar sağlığının korunmasında yardımcı olmaktadır.

Yani 2-3 dilim karpuz yemek kilo aldırmaz, aksine vitaminler ve mineraller bakımından oldukça faydalıdır. Ama bir oturuşta bir karpuz yerseniz gereğinden fazla şeker almış olursunuz.

Kalori hesabı yapıyorsanız daha net rakamlar vereyim; bir kase dilimlenmiş karpuz (yaklaşık 150 gram) yaklaşık 50 kaloridir ve bu bir dilim ekmekten daha az kalori içerdiği anlamına gelir.

Aynı miktarda karpuz günlük C vitamini ihtiyacının % 20’sini karşılar.

Kilo vermek için diyet yapıyorsanız şekerinizin düştüğü ve bu nedenle midenizin kazınmaya başladığı anlarda 1 adet karpuz dilimi iyi bir atıştırmalık olabilir.

Büyük oranda su içeren karpuz özellikle vücutta fazla su kaybının yaşandığı yaz aylarında tüketilmesi önerilen meyveler arasında yer almaktadır.

Sonuç olarak karpuz kilo aldırmaz, vitamin ve mineral içeriğiyle genel sağlığınıza katkıda bulunur.

Tabii bu aşırıya kaçılmadığında ve karpuzu peynir, ekmek gibi yan ürünlerle birlikte tüketmediğinizde geçerli bir durum.

Dengeli beslenme için tek bir meyve, sebze türüne yönelmek yerine farklı renklerde meyve ve sebzeler tüketmelisiniz.

Çünkü değişik renklerdeki besinler değişik vitamin ve mineraller içerir ve bu sayede vücudun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini eksiksiz olarak alabilirsiniz.