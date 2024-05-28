Kongre kokusu seziyorum?

Yeni Malatyaspor’da belirsizlik sürerken, fısıltı gazetelerinde Adil Gevrek’in yeni bir oluşumu destekleyeceği, kongre kulisleri yaptığı konuşuluyor.

Geçmiş dönemlerde buna benzer Aziz Ayboğa’nın kısa metrajlı başkan seçildiği ve hülle seçimin sonrasında Adil Gevrek’in tekrardan başkan olduğuna şahit olduk.

Bugün başta transfer tahtası belirsizliği ve eldeki oyuncuları tutamama korkusu ile Başkan Adil Gevrek’in yaptığı veya yapacağı hamle kamuoyunda merakla bekleniyor.

Adil Gevrek devam etse, transfer tahtasını açamayacak olması kendisinin Mali Genel Kurulda ibra etmesi ile amacına ulaşması kendisine farklı mecralar açabilir.

Yönetim Kurulunda başkan yardımcısı sıfatında bir ismin başkanlığında oluşturulacak bir liste ile olağanüstü seçime girmesi, geçmiş dönemde Aziz Ayboğa’nın başkan seçildiği tablo gibi değil.

Bugün Adil Gevrek’i Mali Genel Kurulda ibra eden delege ve delegecikler sanma ki Adil Gevrek’in işaret edeceği kişiye oy istesin. Bu geri tepebilir.

İnsanları artık kandırmanın, yalan dolan felsefesi ile insanların duyguları ile oynamanın sonunun geldiğine inanıyorum.

Verdiği hiçbir sözü tutmayan, “keşke bırakmasaydım” açıklaması yapıp bugün hülle bir başkan adayı ile Genel Kurul yapılması hem ahlaksızlık hem de samimiyetsizlik.

Öyle veya böyle insanları kandırarak tekrardan “devrim yaptım” açıklaması yaptığın Mali Genel Kurul sonrası transfer tahtasını açamadan, sadece devletin vereceği paraya odaklanmanızın artık kimseye samimi gelmediğini bilmeniz lazım.

Şunu sadece söyleyebilirim: Şayet devlet tesislerin onarılması ve güçlendirilmesi için para aktaracak ise bu parayı ancak Gençlik Spor İl Müdürlüğü mühendis ve elemanlarını gözetiminde yaparsın.

Yapılacak ödemeler Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafında verilir.

Kanımca Adil Gevrek devletten gelecek paradan umudu kesmiş ki önümüzdeki günlerde yeni bir oluşum yapıyor. Benden sadece söylemesi.

Adil Gevrek tahtayı açsa da açmasa da tamamen güvenirliğini yitirmiş durumda.

Yeni Malatyaspor kimsenin oyuncağı değil. Ya adam gibi yönetin veyahut yakamızdan düşün.