Sokak oyunları da tarihe karıştı

Günümüzde şehirleşmenin etkisi ile birlikte; komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğu, dayanışmanın ve toplumsal bağların ön planda olduğu mahalle kültürü de yok olmaya başladı. Mahalleler ile birlikte çocukların akşam havaya kararıncaya kadar oynadıkları oyunlarda yok oldu.

Her geçen gün geçmişe biraz daha özlem duyduğumuz şu günlerde hadi gelin hep beraber çocukken oynadığımız oyunlara bir göz atalım;

Sek sek

Hemen hemen birçok mahallede oynanan bir oyun olan sek sek oyunu renkli taşlarla oynanan ve beceri gerektiren bir zıplama oyunudur. Bu tür oyunlar, çocukların yaratıcılığını ve motor becerilerini geliştirmenin yanı sıra, birlikte eğlenmelerini sağlar. Oyuncular, taşların üzerinden zıplayarak belirli bir düzende taşları toplamaya çalışırlardı. Bu oyun, çocukların koordinasyonunu ve reflekslerini geliştirdiği gibi arkadaşlarıyla birlikte eğlenme ve rekabet etme fırsatı da sunardı.

Saklambaç

Sokaklarda gizlenme ve gizlenen kişiyi bulma oyunu olan saklambaç çocukların en sevdiği oyunlardan biriydi. Oyuncular, belirlenen bir alan içinde saklanarak diğer oyuncuların kendilerini bulmasını engellemeye çalışırlardı. Bu oyun, strateji geliştirmeyi, hızlı düşünmeyi ve arkadaşlarıyla işbirliği yapmayı gerektirirdi.

Yedi tuğla

Basit ancak heyecan verici bir oyun olan Yedi Tuğla, çocukluğunu sokaklarda geçirenler için nostaljik anılarla dolu bir iz bırakmıştır. En az iki oyuncu ile oynanan bu oyun, uzak bir mesafeye sırayla yedi tuğla dizilmesi ile başlar. Ardından oyuncular, sırayla birer tuğla atarak rakip tuğlaları devirmeye çalışır. Her devrilen tuğla için puan alınır ve en yüksek puanı alan oyuncu oyunun galibi olur.