Malatya’da bu hafta neler oldu?

Bu hafta Malatya genelinde yine birbirinden önemli gelişmeler yaşandı. Bazı yaşananlar bizi üzerken bazı gelişmeler mutlu etti. Bu hafta Malatya özelinde yaşanan gelişmeleri gelin hep beraber inceleyelim.

Bu hafta Malatya’da yaşanan en önemli gelişmelerden biri skandalların adresi olmaya devam eden İnönü Üniversitesinde meydana geldi. Kamuoyunu deprem bilimi, inşaat teknolojileri alanında bilgilendirmeye ve şehre katkı sunmaya çalışan 30 yıllık öğretim görevlisi Vehbi Aluçlu’yu, basına çok demeç vermesi nedeniyle İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanlığından aldığı iddia edildi. İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu’nun bahsi geçen bu görevine yeniden atanmadığı öğrenildi.

Malatya’nın gündemini meşgul eden diğer bir konu ise Dilek Mahallesi sakinlerinin mağduriyeti oldu. Mahallenin tam ortasından geçen ve Battalgazi Sulama Birliği’nin uhdesinde olduğu iddia edilen sulama kanalı hem vatandaşların hem de Mahalle Muhtarı Osman Karaavcı’nın tepkisine neden oluyor. Yarım asırdır herhangi bir tamir yüzü görmeyen kanal yıkık, dökük, çevri kirliliğine neden olurken, çevreye yaydığı pis koku ve sivrisinekle de adeta bir sağlık problemi oluşturuyor. Muhtar Karaavcı kanalın üzerinin bir an önce kapatılıp, suyunun kapalı sistemle çiftçilere verilmesini talep ederken, vatandaşlar ise yıllarca iyileştirilmeyen bu yaranın artık tedavi edilmesini istediler.

Kayısı ile adını dünyaya duyuran Malatya mor reyhan üretiminde de iddialı. Malatya’nın Arapgir ilçesinde üretilen tescilli Mor reyhan, Avrupa ve Dubai’de de boy göstermeye başladı. Avrupa’nın birçok ülkesi ve Dubai’nin restoranlarında bilinmeye başlanan Mor reyhanla ilgili bilgiler veren Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, bu yılı ‘Reyhan Yılı’ olarak ilan ettiklerini söyledi. Rekoltenin ne kadar olacağıyla ilgili bilgi de veren Cömertoğlu, “500 ila 2 bin tona kadar bir rekolte olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Kuşkusuz bu haftanın en çok konuşulan haberi ise rezerv alan toplantısı oldu. Malatya’da rezerv bölgelerle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme ve danışma toplantısı düzenlendi. Rezerv alan ve yapılaşma konusundaki belirsizlikleri gidermek için önem arz eden bu toplantıda yoğun katılım olunca, büyük bir izdiham yaşandı. Toplantıda vatandaşlara ‘Rezerv alan talebi almayacağız, bunun için toplantıya gelenler gidebilir’ sözü söylenirken, salonu hınca hınç dolduran vatandaşlar ise “Neden bizlere yanlış bilgilendirme yaptılar. Bizler bunun için geldik” deyip tepki göstererek, toplantıyı terk ettiler.

Malatya’da konteyner kentlerde yaşananlarla ile ilgili iddiaların sonu gelmiyor. Malatya Korepck Geçici Konaklama Merkezi’nde kalan depremzede vatandaşlar, konteyner kente yardım gelmediğini ve gelen yardımlardan ise hiçbir şekilde yararlanamadıklarını iddia ediyorlar. Yetkililere seslenen depremzede vatandaşlar yardımların eşit ve adil bir şekilde dağıtılmasını talep ederek diğer konteyner kentlere yapılan hizmetlerinde kendi konteyner kentlerini de yapılmasını istiyorlar.

Malatya’da organ nakli ile ilgili İnönü Üniversitesinde “Dini Meselelerden Medikal Kavramlara Organ Nakli” isimli konferans düzenlendi. Konferansta organ naklinin dini açıdan caiz olup olmadığı tartışılırken, konferansta organ alınacak kişinin beyin ölümünün gerçekleşmesi gerektiği kanısına varıldı. Organ naklinde önemli bir yere sahip olan Malatya’da yapılan bu konfransta konuşan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer Nakil Enstitüsü’nden Prof. Dr. Sami Akbulut, “Organların kullanılma izinlerinde biz binde 20’lerdeyiz, İspanya’da bu oran ise 60. Bu çok üzücü. Oysa Allah’ın gönderdiği ayette, ‘Bir insanı yaşatmak insanlığı yaşatmaktır’ ibaresi geçiyor. Ya biz bu ayete uymuyoruz ya da uygulamada bir hata var. Kadavrayı artırmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Malatya’da birçok kişi Ahbap Derneği tarafından yapılan evleri merak ediyordu. Bu hafta BUSABAH Medya o evlere giderek çalışmalardaki son durum hakkında bir haber yaptı. Türk Rock Şarkıcısı, hayırsever ve Ahbap Derneğinin kurucusu Haluk Levent, tüm deprem bölgelerinde gösterdiği yardımseverlikle depremzedelerin kalbine adeta taht kurmuş, Adanalı olmasına rağmen Malatyalı sanatçıların bile sahip çıkmadığı Malatya’ya da çelik konstrüksiyondan oluşan 2+1 büyüklüğünde toplam 208 konut yapımına ön ayak olmuştu. ‘Umarım örnek olur’ dedirten bu davranışıyla Haluk Levent, Malatyalı depremzedelerin gönlünde büyük bir yer edinirken, konutların yapım aşamasının hemen hemen bitmek üzere olduğu ifade ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu haftada Malatyalıların gündeminde Söğütlü Cami vardı. Şehrin birçok noktasında olduğu gibi Söğütlü Caminin bulunduğu alanda da inşaatlar yükseliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin bile “Söğütlü Camii’ni yerinde yapın” talimatına rağmen, caminin yerinde iş yerleri inşaatının yükselmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Bakan Özhaseki’nin camiyi yerinde görmezse ne söyleyeceği merak edilirken, Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı, sert açıklamalarda bulunarak, “Caminin akıbetinin ne olacağını büyük bir üzüntüyle bekliyoruz. Yine ‘mış’ gibi yapıp bizi kandırdılar” söyleminde bulundu.

Malatya’da rezerv alanlarla ilgili yapılan bilgilendirme toplantısının da yaşanan fiyasko Bakış Açısı programının da gündeminde yer aldı. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, toplantıda yaşanan krizi tarafsız ve objektif bir şekilde vatandaşların bilgisine sunan BUSABAH Medya’ya ince ayar vermeye çalışırken, vekile en büyük tepki MGTC Başkanı Mehmet Aydın’dan geldi.

Bu hafta da Malatya gündemini bu konular oluşturdu. Gelecek hafta da Malatya özelinde yaşanacak önemli gelişmeleri konuşmak dileğiyle…