Dondurma zamanı!

Sıcak yaz günleri ile birlikte tatlı isteklerimizin başında dondurma olmak üzere buzlu besinler yer almaya başladı. Yeterli ve dengeli beslenme için her gün tüketilmesi gereken süt ve süt ürünleri grubunda yer alan dondurma; protein, karbonhidrat ve yağın yanı sıra A, B, C, D, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineralleri içerir.

Dondurma, besin değeri yüksek bir tatlıdır. Mineral ve vitamin bakımından zengindir. Un ve şekerden yapılan diğer hamurlu tatlılara göre daha düşük kalorilidir.

“Diyet yaparken dondurma yiyebilir miyim? Dondurma yersem diyetim bozulur mu? Light dondurma mı yemeliyim sade ya da meyveli mi?” gibi sorular merak konusu.

Kilo kontrolüne önem veriyorsanız veya zayıflamak istiyorsanız light dondurmalar tercih ederek yağı ve şekeri azaltılmış, daha düşük kalorili bir dondurma tüketmiş olursunuz. Dikkat etmeniz gereken nokta ise light dondurma tüketiyorum nasıl olsa üstüne karamel çikolata sos, krema, fındık fıstık parçacıkları eklettirebilirim diyerek dondurmanızı daha kalorili bir hale getirmemek.

Dondurmanızı ara öğünlerinizde kullanabileceğiniz bir alternatif olarak görebilirsiniz. Bu şekilde beslenmenize ek bir kalori değil ara öğünlerinizi çeşitlendirebileceğiniz bir lezzete sahip olabilirsiniz.

Önemli olan nokta ise tüketilen besinlerin sıklığı ve miktarının ayarlanarak dondurmanın eklenmesidir.

3 top sade dondurma = 1 dilim ekmek+ 1 su bardağı süt+ 1 porsiyon meyve diyebiliriz.