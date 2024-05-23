Malatya’da insanlar kadar binalar da yorgun

15 ay boyunca Malatya ve deprem bölgesi artçılarla sallandı. Bu artçılar hem depremin unutulmasına hem de insanların rahat bir nefes almasına engel oldu. Deprem sonrasında şehir yerle bir olurken insanlar da çok yoruldu.

Hepimiz çok yorulduk. Yaşanan deprem sonrasında yaşadıklarımız yetmiyormuş gibi hem yetkililer hem yaşananlar insanları çok etkiledi. Her şeyin hemen yapılıp tamamlanmasını bekleyemeyiz ama insan en azından verilen sözlerin tutulmasını bekliyor. Verilen sözler yerine getirilmedi.

Verilen sözler yerine getirilmeyince insanların güveni sarsılıyor. Bir defa tutulmayan söz, devamının geleceğine işaret ediyor.

İnsanlar kadar binalar da yorgun dedik. Sağlam denilen yapılarda bile sürekli sorunlar çıkıyor. Usta bulunmayan şehirde malzemelerin de diğer şehirlere göre ekstra pahalı olduğu ise görülen gerçeklerden.

İnsanlar kadar binalar da yorgun. Bazı insanlar mecburiyetten bazı insanlar ise memleket sevgisinden duruyor bu şehirde ama yaşayış, yaşayış değil. Kalınan evler güvenli midir orası da meçhul. İnsanlar konteynerlerden sıkıldı ve herkes eskiyi özlüyor. Ne kadar kötü olursa olsun insanlar deprem öncesindeki Malatya’ya hasret.