Hayat denilen döngü içerisinde herhangi yüzlerce insan ile karşılaşıyoruz bu insanlardan bazılarını bizlere ilham olurken bazıları ise bizlerde olumsuz etkiler bırakabilmektedir.

Bugün hayatımızda tutmamız gereken kişilikler ile ilgili kendimce bir takım önerilerde bulunmak istiyorum. Bu kişiler hem ruhumuza hem de kariyerimize katkı sağlayacak kişiler olacak.

Bu kişileri hayatınızda tutun;

Büyümek için sana ilham olan

Çoğumuz geçmişte yaşayan kişilerin hayat ve başarı hikayelerini okuyarak onları kendimizi ilham olarak alırız. Ancak şu an yaşadığımız hayatta ve çevremizde de yaptıkları ve başarıları ile bize ilham olabilecek bir sürü kişi bulunmakta.

Kendin olmanı isteyen

Hayatı güzel kılan şeydir farklılıklar. BU nedenle farklılıklara saygılı olmalı ve kendimiz olmalıyız, başkalarını özenmek kendi kişiliğimizi kaybetmemize neden olmaktadır. Bu nedenle siz siz olun kendiniz olmanızı isteyen kişileri hayatınızda tutun.

İhtiyaç olduğunda özür dileyebilen

Birçok kişi için zor bir davranış biçimi olan özür dilemek aslında bir erdemdir. Gerektiğinde özür dileyebilen kişileri hayatınızda tutun.

Sana güvende hissettiren

Hepimizi bazen ailesinin bazen ise bir yakın arkadaşının yanında kendini güvende hisseder. Hayattaki en önemli his ve duygulardan biri olan güven duygusu yaşamımızı şekillendiren bir etkiye sahiptir.

Seni anlamaya çalışan

Sizi yargılamak yerine anlamaya çalışan kişileri hayatınızda tutun. Herkes anlamak ve anlaşılmak bu nedenle sizi anlaması bile sorun ve sıkıntılarınızı dinleyen, sizi anlamaya çalışılan kişilerle irtibatınızı kesmeyin.

Sana zaman ayıran

Yoğun iş hayatında çoğu kişi bazen kendine ve ailesine bile zaman ayıramıyor. Böyle olunca da sıkıntılar üstesinden gelinmesi zor bir hal alacak kadar büyüyor. Öncelikle kendinize zaman ayırın daha sonra da size zaman ayıracak kişileri hayatınızda tutun.