Çocuğunuz sizi neden dinlemez

Kızarak söylediğinizde sizi dinlemez, ona kızarak, bağırarak bir şeyler istediğinizde sizi dinlemezler.

Oysa güler yüzle, canım, cicim diyerek ve rica ederek söylediğinizde mutlu ve enerjik bir şekilde sizi dinler.

İstediğiniz şeyi mutlulukla yapar, küsmeden söylediğiniz zaman sizi dinler, çocuğa küsülmez, kırılırsınız sadece.

Abartmayın, abartmadan söylediğinizde sizi dinler.

Çocuklarınızı suçlamayın, çoğu anne ona öğüt verirken suçlarda çocuk suçlandığı zaman sizi dinlemez.

Onları anlayın, anladığınız zaman sizi dinleyecektir.

Çok konuşup onu iyice bunaltmayın, az konuştuğunuz da sizi dinleyecektir.

Çocuğunuz sizi dinlemiyorsa, suçu bir yerlerde aramayın, kötü giden bir şeyler vardır. Unutmayın çocuklar saf ve tertemizlerdir.

Çocuğunuzun sizinle ya da babası ile güçlü bir bağı varsa, ne istediğini size kolaylıkla ifade edecektir. Ve sizi önemseyecektir...

Ona kurallara uymama özgürlüğü verirseniz, sadece sizin kurallara uyacak, başka kurallara uymayacaktır ve toplumda sıkıntı yaşar.

Çocuğunuz sizi dinlediğinde onu ödüllendirin. Bir öpücük, sıkıca sarılma gibi ödüller olabilir.

Maddi değeri olmasa da olur ödülün.

Çocuğunuza tutarlı yaklaşın.

Çocuğunuza doğrudan engeller koymayın.

Seçenekler sunun...

Çocuğunuz ile iletişim kurmak için her zaman sözcükleri kullanmanız gerekmez.

Bazı isteklerinizi ve hatırlatmak istediğiniz şeyleri resimler ve yazılar aracılığıyla da iletebilirsiniz.

Bazen çocuklarımıza sınırlama getirebiliriz. Sınırlama getirdiğiniz zaman alternatif de sunun. Seçim yapma olanağı verin, fikir sorun.

Çocuklar, yapmaları gereken bir şey hakkında seçim yapma olanağı varsa işbirliği yapmaya, daha açık olun.

Tercih ten önce ne yapmak istediğini sorun.

SEVGİYLE...