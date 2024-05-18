Mazisini arayan kayıp şehir: Malatya

Tarih boyunca birçok medeniyetlere (Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar) beşiklik eden kadim şehir olan Malatya “Asrın Felaketi” olarak anılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri ile birlikte kayıp şehirler hüviyetine büründü.

Bu yok oluş ile birlikte birçok sorun kendiliğinde meydana geldi.

Bitimi yılan hikayesine dönen “kuzey Kuşak Çevre Yolu…”

Deprem sonrası şehrin imarı, ihyası ve inşası…

Yerinde dönüşüm ve rezerv alan bilmecesi…

Ulaşım ve kent trafiği sıkışıklığı…

Şehir ışıkları…

Asbest tehlikesi…

Kent uzlaşısının olmayışı…

Engellilerin yaşadıkları sorunlara duyarsızlık…

Konteyner Kentlerdeki yaşanan sorunlar…

Şehrin düzensizliğinden kaynaklı artan hırsızlık vakaları…Güvenlik problemleri…

Ahlaki yozlaşma…

Esnafın yaşadığı sıkıntılara mukabil halk ile esnafın karşı karşıya geldiği fahiş fiyat artışları…

Kiracıların problemleri…

Çevre temizliği…

İmar durumu…

Suriyelilerin varlıklar…

Barınma problemleri…

Doğru, yalan ve yanlış bilgi aktarımı konusunda medya dağınıklığı…

Gibi sorunlar yumağını uzatmak mümkün…

Hatay ili Malatya ile beraber “Asrın Felaketi”nde yara alan illerin başında geliyor. Geldiğimiz noktada ayağa kalkması için hummalı çalışmalara şahitlik ediyoruz.

Zelzele yaşayan şehirlerin ayağa kalkması zor ve meşakkatli bir iştir lakin imkansız da değildir. Tüm kurum ve kuruluşları ile çalışmaya azmetmedikçe sorunlar olduğu gibi yerinde sayıp dururlar.

Deprem öncesi bitimi yılan hikayesine dönen “Kuzey Kuşak Çevre Yolu” 10 yıldır bitmeyen bir çile oldu.

Hemen komşumuz olan Adıyaman da 3 adet çevre yolu mevcut…

Deprem sonrası şehrin imarı ve inşası için master imar planı hazırlanmadı. Gelişi güzel çarşı ve evlerin yerleri yapılmaya çalışılıyor. Şehrin ekonomik gelir durumu gözetilmeden, verimli tarım arazilerinin telef olmasını göz ardı ederek günü birlik küçük hesaplar yapılıyor. Saha ve zemin etütlerinden bağımsız…

Yerinden dönüşüm için hala kimse yeterli bilgi ve donanıma sahip değildir.

Rezerv alanlar ile ilgili çeldirici ve çelişkili açıklamalar dışında yeterli bir bilgi yok…

Ulaşım ve kent trafiği Allah’a emanet…

Geceleri karanlıkta şehre çıkılamıyor. Şehir ışıkları yok, şehir karanlıkta…

Kent uzlaşısı; STK’ları ile kurum ve kuruluşları ile yetkilileri ile herkes herkesten bihaber…

Gün geçmiyor ki, engelliler bir engel ile karşılaşmasın, söylem ve sosyal medya paylaşımlarına gelince engelliler baş tacı sıkıntıların çözümü noktasına gelince, ‘’Bizlerde çaresiziz’’ söylemi…

Yıkımlar konusunda büyük sıkıntılar içinde ola Malatya birçok tehlike ile karşı karşıya…

Yıkılan binaların temellerinin betondan temizlenmesi yerine bodrumlarının beton ile doldurulması ve asbest büyük sorunların habercisi…

Şehrin düzensizliğinden, kontrolsüzlüğünden, vurdumduymazlıklardan hırsızlık vakalarının artması, ahlaki yozlaşma, güvenlik tedirginlikleri, çevre kirliliği, bir türlü netliğe kavuşamayan kiracıların sıkıntıları, barınmanın hala büyük bir sorun olduğu, felaket yaşamamıza karşılık şehrimize çevre illerden hala Suriyelilerin alınması… Gibi meseleler için duyurucu bir planın olmaması şehirden göçü vazgeçilmez kılıyor.

Esnafımız mağdur ve büyük sıkıntıları olmasına mukabil, onlarda vatandaşı oldukça sıkıntıya sokuyorlar. Örneğin bir vatandaşımız, Malatya’ya dönüyor bir kot kemeri almak istiyor Malatya esnafı 480 lira fiyat veriyor. Almadan tekrar gidiyor bir başka ilde o kemeri 120 liraya alıyor. Kendim ikinci hafta Ankara Kızılay da çorba içtim 30 lira ertesi gün Malatya ya geldim Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde 55 liraya içtim.

Kanaatim odur ki, en büyük sorunumuz tehlike olarak gördüklerimizin çözüm noktasını yanlış mercilerde aramamızdır. Asıl görevi yasa çıkarmak olan vekillerden her şeyi beklemek ve onlarında “bizim işimiz bu değil bizim işimiz yasa çıkarmak” dememesi… Umut verip netice almamak oluyor halimiz.

Işık, yol, su ve toprak medeniyettir. Bunlardan hala eksiğiz.

Medyanın doğru ve hızlı haber verme yerine kendileri ile barışık olmaması büyük bir problemdir. “Ben sen kavgası!”

Malatya’nın mazisine dönmesi için topyekun olarak hepimizin elimizi taşın altına koymasından geçer… Elbette ki Malatya mazisini yakalayacak ve hatta daha ilerisine gidecek ama süreç oldukça uzayacak gibi…

Kalın sağlıcakla…