Gevrek’in umudu u19!

Trandyol 1. Lig takımı Yeni Malatyaspor can çekişmeye devam ediyor.

Hafta içi basın toplantısı düzenleyen ve yaptığı açıklamalar ile kamuoyunu tatmin edemeyen Adil Gevrek gelecek sezona elde bulunan kiralık oyuncular ve U19 takımı takviyeli bir takım ile lige gireceğin sinyalini verdi.

Bir ay önce sosyal medya sayfasında “Yeni Malatyaspor’un 10 milyona ihtiyacı var” dedikten bir ay sonra Yeni Malatyaspor’un 15 milyona ihtiyacı var açıklaması yaptı. Bir ay sonra bu rakamın 20 milyona çıkacağını tahmin ediyorum.

Adil Gevrek kendisinin ismini kamuoyunda tutmak ve Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı apoletinden o kadar mutlu ki kimin ne yazdığı ve kimlerin ne dediği umurunda değil.

Benim şahsi tahminim Gençlik Spor Bakanlığında gelmesi muhtemel bir para var, ona odaklanmış ve o paranın peşinde.

Şayet samimi ise Adil Gevrek hangi yerli ve yabancı oyuncu ile hangi ile şartlar da anlaşmış ise kamuoyunu bilgilendirsin.

Ancak görülen o ki hiçbir çalışma yapılmadığı gibi gelecek sezon da her şartta bu takımın başında olmayı düşünen bir yaklaşım içerisinde.

Basın toplantısında ilgimi çeken ve hayretler içerisinde dinlediğim “Ben şu kadar bedelli oyuncuları Ahmet Yaman yönetimine bıraktım. Bilseydim takımı bırakmazdım” diyebiliyor.

Yahu Tetteh son güne kadar senden haber bekledi, gitmesinin tek sorumlusu sensin. 25 milyon Avro civarında oyuncu sattın onların hesabını vermiyorsun.

Yandaşların tarafında gelip kendi döneminin borçlarını Genel Kurulda ibra ettiriyorsun, şimdi rahat rahat konuşuyorsun.

Bırakıp gitsen ne olacak? Yeni Malatyaspor’un hiçbir borcunda senin suçun yok yetkisini Genel Kurul sana altın tepside sundu. Bugün gitsen senin hiçbir sorumluluğun yok.

Şahsım olarak senin ne tahta açma derdin var ne de Yeni Malatyaspor derdin var.

Sen sadece kendini eğlendiriyorsun, bizlerde kuzu kuzu izliyoruz.