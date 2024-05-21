Gözlerin ipek yoludur ömrümün

Kıymetli okuyucularım, saygıyla selamlıyorum sizi.

Gözünüzü yorup, zamanınız harcayıp okuyorsunuz yazımızı.

Gözzünüzü yiyeyim sizin!

Siz okuyunca biz de yazıyoruz.

Rize’de görev yaparken, rahmetli Korkut Özal’dan duyduğum adla söyleyeyim, bir “Sen saaa bişir, sensaa ye!” lokantasında karnımızı doyururken, bir Birinci Şube (Sivil polis) jipi geldi durdu, içinden küçük Rize sokaklarında hep gördüğümüz, tanıdığımız kilolu, daha açığı şişman sivil polis indi, lokantacıya, sipariş verdi.

-Gardaş gözzünü yiyeyim, benimki bişgin olsun! diye tembihleyip gittiler.

Ben bunun bu dilinden, Malatyalı olduğunu anlamıştım.

Akşam kahvede otururken, polis ekibi geldi, kimlik kontrolü yapmaya başladı.

Devir 12 Eylül Darbesi devriydi.

Bu şişman polis bizim masaya geldi.

Kimliğime bakarken, Malatya Dilek’ten olduğumu görmüş,

-Tilek’te Dilsiz Hacı Osman’ın Sıddık’ı tanır mısın? dedi.

-Tanırım dedim. Akrabalarıymış. Biraz onlardan konuştuk.

-Sen benim Malatyalı olduğumu nüfus cüzdanımdan, ben senin Malatyalı olduğunu, öğlen sırası lokantacıya, “Gözzünü yiyem!” demenden anladım dedim…

Çocukluk yıllarımda gözlük takan pek az insan vardı.

Gözlük dediğim numaralı olanı.

Göz deyince halk trahomu bilirdi.

Tek tük görülen gözlüklülere de,

-Dörtgöz derdi.

Çok eskiden, futbol sahalarında gözlüklü futbolcular da görürdük. Seyirci,

-Dörtgözzzz diye bağırırdı.

O yıllarda kusurlu gözlere lens takılamıyordu tabii.

Bir avukat arkadaş anlatmıştı.

Doğu illerimizin birinin köyüne inen askeri helikopter, çevrede bulunan bir kadına pervanenin estirdiği rüzgarla rahatsızlık verildiğini anlayınca, komutan özür diler kadından,

-Kusura bakma teyze seni görmedik der.

Köylü kadın yerel ağzıyla,

-Niye! Kor musunuz? der.

Helikopter dedim de, malum kaza nedeniyle komşumuz İran’a çok geçmiş olsun diyorum.

İran Cumhurbaşkanı, Dış İşleri Bakanıyla beraber dokuz kişi yaşamını yitirdi.

Reisi, 1988’de, yirmi sekiz yaşında, Tahran Başsavcı Vekiliyken, Humeyni’nin talimatıyla, hapisteki rejim muhaliflerinin idam kararını veren dört kişilik heyet içinde yer almış…

Sevindiğimiz, düşen helikopterin yerini, bizim talep üzere gönderdiğimiz İHA’nın bulması.

Allah bizim Cumhurbaşkanımızı esirgesin, saklasın.

Muhakkak ki en üst düzeyde önlemler alınıyordur.

Gözle başladık, devam edelim.

“Kaş, göz, gerisi söz!” sözünü bilirsiniz.

Bununla insanın, özellikle kadının güzelliğinde gözle kaşa belirleyicilik atfedilir.

Buna göre, “Güzel demek, gözü kaşı güzel” demektir.

Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı

Vatan borcu biter bitmez ordayım…

Ela gözlüm ben bu elden gidersem

Zülfü perişanım kal melul melul…

Çıktım seyreyledim Niğde’yi Bor’u

Acep gezsem ala gözlüm var’mola… Karacaoğlan

Karakaş gözlerin elmas

Bu güzellik sende de kalmaz

Beri gel beri de boyu güzelim

Ela gözlerinde kaldı nazarım… Arguvan

Gözlerin bir içim su

İçim yandı doğrusu…

Gözlerinden gözlerinden öperim

Bir umudum sende

Anlıyor musun? A. Arif

Sarışın bir kurda benziyordu.

Ve Mavi Gözleri çakmak çakmaktı.

Yürüdü uçurumun başına kadar,

Eğildi, durdu.

Bıraksalar

İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak

Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak

Kocatepe’den Afyon ovasına atlayacaktı. N. Hikmet

( 19 Mayıs Kutlu Olsun)

Ben nerde bir çift göz gördümse

Tuttum onu güzelce sana tamamladım. C. Süreya

Gitmek gözlerinde gitmek sürgüne

Yatmak gözlerinde yatmak zindanı. A. Arif

Boydan boya bekçi düdükleri sokaklarda

Gecemiz huzur içinde ela gözlüm. T. Uyar

Tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin

Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir… S. Karakoç

Gözlerin ipek yoludur ömrümün

Akasya yüklü kervanlar geçer… Ahmet Erhan

Bir şehrin uzak semtleri gibi gözlerin

Üzgün kara ayaklanmaya hazır… İ. Özel

Bir fener yanardı makas başında

Gözlerini hatırladım Sofia’m… V. Hugo

Sevgili okuyucularım,

Gözünüzü seveyim, aman iyi bakın gözlerinize, doktorlara baktırın!

Bir taziyeye gitmiştim Dilek’te.

Yere bakıyordu hep, rahmetlinin babası.

Ne oldu dedim, gözlerine.

Yaşlar dökülmeye başladı birden

Görmeyen gözlerinden yere…