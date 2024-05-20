Dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ydı. Millî Mücadele’nin başlangıcını, Kuvayı Milliye Destanı’nın başlangıcının yıl dönümüydü. Bu tarih, Türkiye’nin bağımsızlık ve özgürlük kavgasının dönüm noktası, bir ulusun kaderinin değiştiği gündü.

Mustafa Kemal, ülkenin işgal edildiği bir dönemde Samsun’a çıktı. Zorlu bir yolculuk, kara bir gemi ile. Bu cesur adım bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin de ilk adımıydı. Ardından Karayılanlar, Şahin Beyler, Nezahat Onbaşılar dövüşecek düşmana geçit vermeyecekti. Bu mücadele bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini attı.

19 Mayıs, sadece bağımsızlık mücadelesinin bir simgesi olmakla kalmadı. Çünkü düşmana karşı birlik olmuş, inanmış bir halk vardı ve düşmana teslim olmamak için, esir olmamak için direndiler.

Mustafa Kemal’in, “Doğum günüm” dediği bugünün ardından bağımsız bir ülke kuruldu. Yüzyıllarca sürecek bir ülkenin temelleri bugün atıldı.

105 yıl sonra bugün, binlerce kan dökülerek alınan o emanete sahip çıkacak, üreten, akıldan ve bilimden yana olan gençlerin olması lazım. Bu emanete hep birlikte sahip çıkmamız lazım.