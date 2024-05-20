Radyasyon etkisini azaltan bitkiler

İnsanlar ve hayvanlardan önce dünyaya hakim olan bitkilerin gün geçtikçe yaşam alanları daralıyor. İnsanlık için büyük öneme sahip olan bitkilerin hayatın devamı olan oksijenin üretimi ve besin kaynağı olmalarının yanı sıra şaşırtıcı etkileri de bulunuyor.

Ruh sağlığımıza olumlu yönden birçok etkileri bulunan bitkiler stresin azalmasına, sakinleşmemize ve ruhsal açıdan kendimizi iyi hissetmemize katkı sağlarlar.

Günümüzde çoğumuz iş veya evde birçok ortamda radyasyona maruz kalıyoruz. Peki bazı bitkilerin bizi radyasyona karşı koruduğunu biliyor musunuz?

Gelin hep beraber radyasyonun etkilerini azaltan bitkilere bakalım:

Sarmaşık

Özellikle peyzaj süslemelerinden kullanılan sarmaşık bitkisinin radyosyonu etkileyici özellikleri bulunmaktadır. Birçok türü bulunan bitki rengarenk açan çiçekleri ile hayatımıza renk katıyor.

Kauçuk Ağacı

Sıcak ve nemli havaları seven ülkemizde Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin batı kesimlerinde yetişen kauçuk ağacı hem görselliği hem de radyasyon etkisini azaltıcı özelliği ile dikkat çekiyor.

Kaktüs

Çoğu kişi zaten kaktüsün radyasyon azaltıcı etkisini biliyor ve bu özelliğinden dolayı özellikle masa başı çalışanlar bilgisayarlarının yanına koyuyorlar. Evlerde de özellikle televizyon kenarlarına konulan kaktüsler zahmetsiz ve susuzluğa uzun süre dayanabilen bir bitki olmasından dolayı oldukça çok tercih ediliyor.

Aloe vera

Daha çok cilt bakımı konusunda öne çıkan aloe vera bitkisinin sayısız faydası bulunuyor. Tıbbi açıdan birçok ilaç ve krem yapımında kullanılan aloe vera bitkisinin de radyasyonun etkilerini azaltıcı özelliği bulunmaktadır.

Barış Çiçeği

Zarif bir görünüme sahip ve zahmetsiz bir bakımı olan barış çiçeği ilkbahar ve sonbahar aylarında çiçek açan bir bitkidir. Genellikle evlerde kullanılan ve hasta ziyaretlerinden götürülen çiçekler arasında ilk sıralarda yer alan barış çiçeği radyasyonun etkilerini azaltıcı bir özellik göstermektedir.

Sizde evde veya iş ortamında radyasyona maruz kaldığınızı düşünüyorsanız bu bitkileri yakınınızda bulundurabilir ve bir yandan radyasyonun etkilerini azaltırken diğer yandan da yaşam enerjinizi yükseltebilirsiniz.