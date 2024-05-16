Ölüm yıldönümünde rahmetle anıyorum.

Ferit Mevlüt Aslanoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmalarda Malatya’ya ve Malatyalılara olan sevgisini ve Malatya’nın uğradığı haksızlıklar karşısında ortaya koyduğu öfkesini ve sık sık “Malatya’nın hakkını yedirmem, gider başbakanlıkta yatarım” repliğiyle hatırlanan, herkesin milletvekili olunca erkeklerin beline, kadın milletvekillerinin çantasına övünerek koyduğu silahını milletvekili olunca TBMM Koruma Amirliğine, bizlerin topluma ve çocuklarımıza örnek olmamız gerekir diyerek teslim eden nev-i şahsına münhasır bir insan ve alışılmış siyasetçi tipinden uzak siyasete yeni bir ses ve yeni bir soluk getiren kişiydi...

…

“Siyaseti insanlara hizmet etme noktasında bir araç olarak gören, Malatya’ya unutulmaz eserler ve Malatyalıların kalbinde büyük izler bırakan Ferit Mevlüt Aslanoğlu, 1 Şubat 1952 yılında Malatya’nın Arapkir ilçesinde doğdu. Babasının adı İbrahim Fehmi, annesinin adı Ayşe Nadiye'dir.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'ni bitirdikten sonra bankacılık hayatı başladı. Garanti Bankası'nda Müfettiş, Şube Müdürü, Krediler Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Alternatif Bank Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Ekonomi Dergileri tarafından "Yılın Bankacısı" Ödülünü aldı...

Malatyalılık kimliğini her platformda öne çıkaran bir sevgi ve hoşgörü adamıydı... Kendi deyimiyle, Malatya’nın delisiydi. Malatya’nın babasıydı. Türkiye’nin gördüğü en ahlaklı ve temiz siyasetçilerden biri desem mübalağa etmiş olmam...

Hizmet ederken kendi partisinden başka partiden ayırımı yapmayan Malatya’ya, belediye başkanı ya da iktidar gücü olmadan hizmet edilebileceğini öğreten insandı Aslanoğlu...

Aslanoğlu siyaset yaptığı dönem boyunca hep zenginden alıp, fakire veren hep yoksulun yanında olan modern bir “Robin Hood” du...

Malatya’da unutulmaz izler bırakan Mevlüt Aslanoğlu aktif siyasete girdikten sonra kendi deyimiyle modern bir dilenci olarak Malatya’daki pek çok köy okulunu ilk kez o bilgisayarla buluşturdu, ilk kez çocuklar bilgisayar tuşuna onun sayesinde bastı...

Malatyaspor için yapmadığı fedakarlık kalmadı. Parasıyla, ilişkileriyle, her şeyiyle Malatyaspor’un başarısı için çalıştı. Kötü günlerde ‘kurtarıcı’ değil, sorun çözücü olarak her zaman Malatyaspor’un yanıbaşındaydı...

“Mevlüt Aslanoğlu kimseyle düşman olmayı düşünmeyen, kimseyle küs kalmayı beceremeyen, kendisiyle ilgili çok ağır şeyler söyleyen insanların bile çok zor gününde ilk yetişen, sorun olduğunda nasıl çözülür diye düşünüp, çözene kadar da uğraşan kısacası insanların derdiyle dertlenen yufka yürekli bir insandı...

Mevlüt beyin nasıl kibar bir insan olduğunu anlatan yaşadığım bir olayı sizlere naklederek noktayı koyayım:

Malatya Belediyespor başkanı iken, üçüncü lige terfi müsabakalarında finale kadar gelmiştik. Final maçımız İstanbul, Tepecikspor ile Ankara’daydı.

Pazar günü oynayacağımız final maçına, Malatya basını gereken ilgiyi gösterdiği için milletvekillerimizin maçtan haberleri olmuştur diye düşündüm, fakat yine de Başkan olarak benim maça davetimin daha doğru bir davranış olacağını düşünerek, her milletvekilimi arayarak maça davet ettim. Kimine ulaştım, kimine ulaşamadım, kimi geri dönüş yaptı kimi yapmadı!

Velhasıl herkesin maçtan haberi oldu!

Rahmetli Mevlüt Aslanoğlu’nu henüz tanımıyordum, kendinde telefonum da kayıtlı değildi. Herhangi bir vatandaş gibi aradım, telefonu açılmadı. Hellalleştiğim için rahatlıkla söyleyebilirim; Demek ki Mevlüt bey de tanımadığı, sıradan vatandaş!telefonlarına bakmıyor diye düşündüm ve üzüldüm!

Bir müddet sonra telefonum çaldı, arayan Mevlüt beydi,

-"Bu numaradan beni aramışsınız" diyerek söze başladı ,

Ben de kendimi tanıttım ve davetimi yaptım. Hangi otelde kaldığımızı ve kaç kişi olduğumuzu sordu, vedalaştık telefonu kapattı.

Akşam üzeri resepsiyondan misafirimin olduğunu belirten bir telefon aldım. Aşağı indiğimde elinde karanfil demetiyle beni bekleyen Mevlüt beyi gördüm.

Kaç kişi olduğumuzu niye sordu diye merak ediyordum, meğer kişi sayısınca karanfil almak için o soruyu sormuş. Uzatmayayım, takımı topladım, onlara başarı dileklerini sundu birer tane karanfil verip pazar günü Kıbrıs ta bir daha önce belirlenmiş bir programı olduğunu maça gelemeyeceği için üzgün olduğunu belirtti.

Bir çay içtikten sonra ayrıldı... Böyle nazik ve düşünceli bir insandı...

Malatya’nın büyük şehir olması için gayretlerini yakinen bildiğim Aslanoğlu, çabaları olumlu sonuç verince çok mutlu olmuştu. Ancak bu olay şehirde duyulunca bu başarının gerek basın, gerekse halk tarafından bir başkasına mal edilmesi onda büyük bir burukluk yaşatmıştı. O akşam kendini aramış ve bu işin baş kahramanlarından biri olduğunu ve gerçek Malatyalıların kendisini takdir ettiklerini söylediğimde çok mutlu olmuştu.

...

16 Mayıs 2016 yılında maalesef daha çok hizmetler yapacak yaşta, Malatya için telafisi imkansız bir boşluk bırakarak aramızdan ayrıldı ve Hakk’ın rahmetine kavuştu...

İstanbul’daki cenazesinde her partiden siyasetçiyi buluşturan Aslanoğlu’na rahmet diliyorum…

Mekanı cennet olsun...

Yine bir değerimizi andık sizlere de hatırlattık...

Selam olsun Malatya’mın güzel insanlarına…