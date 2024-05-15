Mehmet Şimşek başarılı olacak mı?

3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde yeni umutlar ile kurulan AK Parti % 34.28’lik oy oranı ile birinci olarak sandıktan çıktı. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Türkiye için bir umut ışığı olmuştu AK Parti…

2001 ekonomik Krizi sonucunda yapılan seçim millete umut olacaktı. Öylede oldu. Uzun süre iktidarı sürdürmenin sebebi ekonomik ilerleme ile mümkün oldu. AK Parti Ekonomik, Siyasi ve Toplumsal değişim ile kendinden söz ettiriyordu. Bunlara ilaveten özgür bir ortam havası esiyordu. “Oy vermiyorum ama iktidarda kalmasını arzu ediyorum” diyen ılımlı bir muhalefet kesimi ortaya çıktı.

Özgürlük ve ileri demokrasi adına pozitif bir hava esiyordu. Avrupa Birliği ile yeniden köprüler kuruldu. Müzakere başlıkları açıldı. Avrupa Birliğine katılmak için kanımca hiçbir eksiklik kalmamıştı. Ama bir türlü o kapı sonuna kadar açılmayacaktı. Türk olmamız ve Müslüman olmamız şifahen buna engeldi.

Bazı konularda haksızda sayılmazlar Avrupa ülkeleri…

Savunma Sanayi, ulaşım ve hastane yapımı için bir yol katledilmiş olsa da başta eğitim olmak üzere mesafe alamadığımızı bir eğitim yöneticisi olarak itiraf etmek isterim.

Eğitim alanında mesafe alamayan milletler yolda kalmaya mahkûm olacaklardır.

Koalisyon hükümeti ile 2001 ekonomik krizini yaşayan Türkiye AK Parti iktidarı ile ekonomik rahatlama yaşamış, İMF borçlarını ödeyerek ilişkisini kapatmış bir Türkiye vardı artık.

22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde AK Parti Milletvekili olarak meclise giren Mehmet Şimşek ekonominin başına getirilmişti. Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım tarafından kurulan hükümetlerde görev aldı.

2007 seçimlerinden sonra ekonomik rahatlama yaşadı Türkiye. Enflasyon tek haneli rakamlara kadar indi. Ekonomide bahar havası yaşanıyordu. Özellikle savunma sanayiinde yerli ve milli savaş uçakları, helikopterleri, İHA, SİHA vs. yapılıyordu. Köprüler, otoyollar, bölünmüş yollar hız kesmiyordu.

Topyekûn gelişim ve değişim içinde olmayan devletler bir yerlere takılmaya müsait olurlar. Eğitimde yol alamamamız gibi.

En son 14 ve 28 Mayıs 2023 seçiminde iktidar olan AK Parti Mehmet Şimşek’i tıkanmış olan maliyenin başına getirdi. Enflasyon ile mücadele konusunda bilgi ve birikiminden yararlanılacağı düşüncesi vardı. Lakin enflasyondaki delik gittikçe büyüyordu. Fahiş fiyat artışları, günübirlik etiket değişikliklerinin önüne bir türlü geçilemedi.

Enflasyon ile mücadele konusunda katı kurallar uygulayacağı düşünülen Mehmet Şimşek yetkili kılındı. İşe ilk olarak faiz yükseltmekte buldu çareyi… Bugün gelinen noktada enflasyon yıllık bazda % 69 seviyelerinde…

En son Mehmet Şimşek’ten gelen açıklama enflasyonun Mayıs ayında pik yapacağı ve ondandan sonra kademeli olarak düşeceği öngörülmektedir.

Mehmet Şimşek tarafından 13 Mayıs 2024 günü tıkanan ekonomik darlığa çare bulmak için “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” adı altında tedbirleri açıkladı.

Buna göre kamuda yeni araç, bina, mobilya ve demirbaş alımı 3 yıl süreyle durduruluyor.

Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getiriliyor.

Toplu taşıma olan yerlerde personel servisi kaldırılıyor.

Deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet ile yatırım ödeneklerinde kesintiye gidiliyor.

Kamuya personel alımına sınırlama getiriliyor.

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuna açıklanan tedbirlerde;

En önemli önceliklerinin hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkarmak, sürdürülebilir büyüme için tek haneli enflasyon rakamları olmazsa olmazımız,

Açıkladığımız paket son değildir ileri ki, aşamalarda ek tedbirler gelecektir,

Kamuda taşıt sayısı ve standartları belirledik. Kamuda yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Yabancı menşeili araç kullanımını sonlandırıyoruz,

Kamuda deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz. Toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz,

Kamuda yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Yapılacak düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz. Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Mehmet Şimşek’in kamuda tasarruf tedbirleri bolluk ve bereket var iken yapılmalıydı. Asıl mesele varken muhafaza edebilmek. Olmayanın neyini tasarruf edeceksin.

10 bin lira maaşı olan emekli neyi tasarruf edebilecek ki, emekli olmadan o hesabı yapacaktı misali.

Yusuf’un yorumladığı rüya gibi. 7 yıl bolluk bereket içinde tasarruf yapıp, 7 yıllık yoklukta sorun yaşamama misali…

Yine de enseyi karartmamak gerek Mehmet Şimşek hedeflerini tam tutamazsa da bazı adımlar ile bir nebze yol kat edecektir. 2024 yılı sonu itibarıyla % 38’lik hedefin tutulması ise uzak bir ihtimal gibi görünüyor.

Aslında enflasyon ile mücadele bir zihniyet sorunudur. Bir makam aracı yetiyor iken makam aracı filosu da ne oluyor. Tasarruf tedbirleri makam araçlarında, koruma ordularında, kamu dairelerinin enerji tüketiminde, yine kamu idarelerinin zaman ve mesai kavramında…

Tüm özel işlerini mesai saatleri içinde makam araçları ile korumalarına yaptırmak vatan hainliği ile eşdeğerdir. Böyle olmayan vatanseverler istisna…

Fahiş fiyat fırsatçıları cabası…

Mehmet Şimşek bilgi birikim ve tecrübesi ile enflasyon ile mücadeleyi kazanabilir ama zihniyet sorununu çözemez bu sebeplerden % 100 başarılı olması çok zor…

Temennimiz % 100 başarılı olmasıdır. Muhabbetle kalın…