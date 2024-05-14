Kimin eli kimin cebinde!

Seçimlerin geçmesinden sonra belediyeler parsellenmeye başlandı. Söz verilenler ve sözüm ona kendilerine çalışanlar belediye başkanlarının arkasında dolanmayı bırakın nerdeyse ceplerine kadar girecekler.

Allah aşkına size oy veren doğal saf ve beklentisi olmayan insanların vebali yok mu?

Sizin eleştirdiğiniz insanlardan ne farkınız kaldı?

Malatya enkaz olmuş, hala bir taraftan kimilerinin teslim edilmeyen evleri diğer tarafta hala yılmayan evlerin durumu çözüm beklerken kimisi makam peşinde kimisi mevki peşinde.

Görülen o ki eski dönemleri Malatya halkı özleyecek gibi TOKİ kaplumbağa hızı ile giderken, rezerv alanı ilan edilen ve edilmeye aday mahallerin durumu açıklık kazanmadı.

Böyle giderse Malatya on yılda ancak ayağa kalkacak gibi.

Malatya halkı evlerine kavuşmak için ellerini, sedaya açmışken belediyelerin menfaat kapısı olması açıkçası deprem mağdurları ve Malatya halkını derinde üzmekte.

Bir de belediye başkan ziyaretleri ayrı bir sorun.

Yahu bırakın adamlar işlerine yoğunlaşsın, o kadar sonunun olduğu Malatya sanki her şey güllük gülistanlık gibi yapılan ziyaretleri maalesef çiçeği burnunda belediye başkanlarının mutlu olduğunu görmek ayrı bir üzüntü.

Yapılan ziyaretleri sosyal medya hesaplarında paylaşmaları ayrı bir sevimsiz görüntü.

Sizi davetlere ve karşılamalar devam ederseniz Malatya sorunları sizden sonra gelecek belediye başkanlarına kalır bilmiş olun