Sevgi, saygı, anlayış

Sevgi her sorunu çözer mi, sevgi her şeye yeter mi?

Bende önceden sevginin her sorunu çözeceğine, her şeye yeteceğine inanırdım. Zamanla öğrendim ki saygı ve anlayış olmadan olmaz.

Saygı ve anlayış daha ağır basmaya başladı. Karşınızdaki insanı seviyorsunuz, bu kişi sizin çocuğunuz olabilir, eşiniz, anneniz, babanız olabilir...

Bu kişileri koşulsuz seviyorsunuz değil mi?

Karşınızdaki kişi anlayışlı olmadığı sürece sevginizden ölseniz de ne fayda. “Saygı bittiyse, sevgi rol yapar” diye bir söz var. Saygı varsa beraberinde sevgi de vardır. İşte bu birliktelik insanlar arasında güzel ilişkilerin oluşmasının kapılarını açar ki çocukluk yıllarında başlayan sevginin doğurduğu saygı alışkanlığı o kişiye de karşı insanların saygı ve sevgi duymasına sebep olur.

Saygı, insanların arasındaki olumsuzlukları olumluya çeviren bir bağ, insanlar arasındaki en güzel iletişim yoludur. Saygı, kendine ve başkasına değer vermektir. Değer görmektir.

Saygı, ölçülü davranmaktır. Saygı göstermek insanı yüceltir. Saygısız sevgi işe yaramaz. Sevgisiz saygı da olmaz.

Sevgi ve saygının bir arada bulunduğu aileler uzun ömürlüdür. Güçlüdür. İletişimin temelidir sevgi, saygı ve anlayış. Güçlü bir ailenin, toplumun imzasıdır.

Güvenin temelidir. Herkes yargılanmadan, hor görülmeden ve küçümsenmeden fikirlerini paylaşmak ister. “Neden sevgi ve saygı duymalıyız?” dediğimizde. Temel sebep sevgi ve saygıdan.

Bir kişinin işinde ya da ailesinde itibar kazanması için, saygı çerçevesinde iletişim kurması önemlidir.

Sevgi ve saygı olumlu yansımanın sebebidir. Çünkü insanlar bizimle huzurlu ve saygılı bir biçimde iletişim kurmak ister.

Biz de kendimizi daha çok anlayabilir, insanlarla daha yapıcı bir iletişim kurabiliriz.

Anlayışlı olmanın bir diğer anlamı sempatidir. Anlayışlı insan nasıl olur, kendimizi kötü hissettiğimizde, kendimizin üzüldüğümüzde veya her şeyi berbat edip ettiğimizde etrafımızda anlayışlı insan isteriz.

Bizi yargılayan, eleştiren insanları görmeye tahammülümüz olmaz o esnada.

İkili ilişkilerde de anlayışlı olmak çok önemlidir. Unutmayın bizler sevgi, saygı ve anlayışlı insanlar severiz.

Sevgiyle...