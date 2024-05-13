İnsanoğlu aslında her yeni güne çoğunlukla umutlu ve mutlu bir şekilde uyanır ancak gün içinde yaşadığımız bazı olay ve durumlar duygu durumumuzda değişiklik yaratabilmektedir. Ancak önemli olan mutlu olduğumuz anların sayısını çoğaltmak ve bu anların kıymetini bilmektir.

Şimdi sorsak ‘Mutlu olmak ister misiniz?’ diye kim hayır diyebilir ki herkes mutlu olmak ister ancak hayatın doğası gereği insanoğlu her zaman mutlu olamaz. Yeri gelecek hüzünlenecek yeri gelecek ağlayacak, mutsuz olacak ama yeri geldiğinde gülecek ve mutlu olacak.

Mutlu olmak aslında çok basit. Bugün size vereceğim birkaç öneri ile sizde hayatınızda küçük değişiklikler yaparak mutsuzluktan kurtulabilir veya mutlu olabilirsiniz.

İlk olarak sevin.

Hayatın temelinde sevmek vardır. Hayatı, doğayı, canları ve insanları sevin. Mutlu olmanın temelinde sevgi duygusu yatar.

Asla yargılamayın

Çoğu kişi için bu durum zaman zaman vazgeçilmez bir özellik gibi görülse de aslından çok kolay bir şekilde değiştirile bilecek bir alışkanlık. Kimseyi farklılıkların ötürü, iyi veya kötü, doğru veya yanlış yargılamayın.

Kitap okuyun

Hemen hemen ilkokuldan beri başta öğretmenler ve akrabalar olmak üzere birçok kişiye insanoğluna kitap okumayı öneriyor. Peki neden? Kitaplar içinde barındırdığı farklı yaşam biçimler ile sizi içinde bulunduğumuz dünyadan tabiri yerindeyse farklı bir dünyaya ışınlıyor. Günlük sıkıntı ve dertlerinizi kısa sürede olsa unutmanızı sağlayarak mutlu hissetmenize yardımcı oluyor.

Kendiniz olun

Mevlâna’nın meşhur sözü; ‘Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol’. Ne olursa olsun kendiniz olun. Başkalarının hayatlarına özenmeyin, başkalarını mutlu eden şeyler sizi mutlu etmeyebilir hatta bu durum zaman zaman sizi mutsuzluğa bile itebilir, kendiniz olun ve kendinizi sevin.

Söz vermeyin

İşte mutsuzluğun en temel nedenlerinden biri de bu. Mümkün olduğunca söz hatta tutamayacağınız sözü hiç vermeyin. Hayatın bin bir türlü hali var bazen günün yoğunluğundan verdiğimiz sözleri unutabiliyoruz ancak iş işten geçtikten sonra akla gelen söz ise sadece karşı tarafı değil bizi de mutsuz ediyor.

Evcil hayvan edinin

Mutsuzluğun temel nedenlerinden biri de yalnızlıktır. Bir evcil hayvan ederek yalnızlıktan kurtulabilirsiniz. Kedi, köpek veya kuş tercih tamamen size kalmış ancak bir evcil hayvan almak ve onun ile uğraşmak kafanızı dağıtmanızı ve mutlu olmanızı sağlayacaktır.

İnsanlara bağlanmayın

Her insan özgür bir varlıktır. Başkalarına bağlanmayın, unutmayın hayat sonsuz değil her anınızı bir kişi ile geçiremezsiniz yeri gelecek yaşadığınız yerden, ailenizden gerek işi gerek eğitim gerekse de başka nedenlerden dolayı ayrılmak durumunda kalacaksınız onun için insanlara çok fazla bağlı kalmayın.

Az konuşun, çok dinleyin

Hayatın en önemli kurallarından biri olan az konuşup, çok dinlemek mutluluğunda temeli. Çoğu kişi özellikle de tartışmalarda hep kendisinin halkı olduğunu düşünerek sürekli konuşur ve karşı tarafa hiç söz hakkı vermez oysa iletişimin temelinde karşılıklı konuşmak ve yeri geldiğinde susup karşı tarafı dinlemek vardır.

Her söylenene inanmayın

Siz siz olun her söylenene inanmayın, insanoğlu zaman zaman iyi veya kötü niyetle fark etmez yalan söyleyebilir. Bu nedenle her söylenene inanmayın.