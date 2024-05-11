Yeşilyurt Milli Eğitimde vefa örnekleri

Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü vefa örnekleri serisine devam ediyor. Gün geçmiyor ki, Yeşilyurt milli eğitim de yüreklerimize dokunacak bir şeyler yapmasın.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; Müdürü ile Şube Müdürleri ve tüm çalışanları ile bir aile olarak eğitim ve öğretim için üstün gayret gösteriyorlar iken yüreklere dokunmayı ve vefa örnekleri sergilemeyi ihmal etmeyen bir camia hüviyetine bürünmüş.

Her ne kadar akademik olarak başarılı bireyler yetiştirirsek yetiştirelim, yüreklere dokunulmadığı zaman kalıcı izler bırakılmıyor. Kalıcı ve derin izler bireylerin yaşam kalitesi üzerinde de olumlu etki yapar.

Tüm çalışanlarıyla aile olan, paydaşları ile adaptasyon süreci yaşayan kurum ve kuruluşlar kendilerini toplum nezdinde değerli ve vazgeçilmez kılarlar.

Bunun en güzel örneklerini milli eğitim camiasının tüm kurumlarında görmek mümkün…

Bu kurumların başında ise tartışmasız Yeşilyurt Milli Müdürlüğü geliyor.

Bu vefa örneklerinin en sonu Yeşilyurt Milli Eğitim müdürlüğünde gerçekleşti. Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi Beden eğitimi öğretmeni iken amansız hastalığa yakalanarak, 6 Şubat 2023’te yaşanan “Asrın Felaketi”nden 5 gün sonra yenik düşen Burhan Orak anısına “Basketbol turnuvası” düzenlendi.

Bu turnuvaya; Yeşilyurt Milli Müdürlüğü Özel Büro tarafından organize edilen Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ortaokul ve Lise kademelerinden 34 okul iştirak etmiştir.

Düzenlenen; “Enerjik Okullar Sağlıklı Nesiller; Burhan Orak Basketbol 3x3 Streetball Turnuvası” nda; genç Kızlar A Kategorisinde; Konak Şehit Halil Koç Anadolu lisesi birinci; Beydağı Anadolu lisesi ikinci; Kolukısa Anadolu Lisesi ise üçüncü;

Genç Kızlar B Kategorisinde; Akmercan Anadolu lisesi birinci, Özel Kanguru Okulları ikinci, Kolukısa Anadolu lisesi üçüncü;

Yıldız Erkekler Kategorisinde; Özel Çamlıca koleji birinci; Vali Galip Demirel Ortaokulu ikinci; Özel Final Okulları üçüncü; Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu dördüncü;

Yıldız kızlar Kategorisinde; Mahmut Kömürkara ortaokulu B birinci; Vali Galip Demirel Ortaokulu ikinci; Özel Yüzüncü Yıl Ortaokulu üçüncü;

Genç Erkekler A Kategorisinde; Özel Çamlıca Koleji birinci; Özel Final Okulları ikinci; Kolukısa Anadolu Lisesi üçüncü, Beydağı Anadolu Lisesi dördüncü;

Genç Erkekler B Kategorisinde; Özel Kanguru Okulları birinci; Özel Çamlıca Koleji ikinci; Özel Mercan Koleji üçüncü;

Olarak ödüllerini Malatya Milli Eğitim müdürü Sayın Behçet Bakır, Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Sayın Ebubekir Kayhan, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Sayın Caner Güler tarafından verildi.

Dereceye giren okulların idareci, öğretmen, öğrenci ve emekleri olan herkese burada teşekkür bir borç olarak bilinmeli…

Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro tarafından organize edilen turnuvanın ödül törenine Burhan Orak’ın annesi Nezaha Orak Hanım efendide davet edildi.

Ödül töreni programında oldukça duygulu anlar yaşayan Nezaha Orak emekleri olan herkese teşekkür etti. Nezaha Orak Hanım Efendi evleri depremde yıkıldığı için şu an Miad Konteyner Kent’te oturuyor.

Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinde İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanlığı öncülüğünde Yeşilyurt Şehit Koray Seçkin İlkokulu’nda ̎Bilim Şenliği Şöleni ̎ düzenlendi. Etkinliği Yürüten ve okula adını veren Şehit Koray Seçkin ́in abisi Prof. Dr. Tunay Seçkin ile diğer öğretim üyeleri, Kimya Bölümü öğrencileri; Fizik, Kimya ve Biyoloji dallarında çeşitli deneyler yaparak ilkokul öğrencilerine eğlenceli dakikalar yaşattılar. Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ve Okul Müdürü Şükrü Deveceloğlu katılımlarından dolayı Prof. Dr. Tunay Seçkin ve ekibine teşekkür ederek şükranlarını sundular.

Yeşilyurt Milli Müdürlüğünü bu ve benzeri organizasyonlardan dolayı üstün gayret ve çabalarından dolayı tebrik ederiz. Temennimiz o dur ki, bu organizasyonlar son değil süregelen etkinlikler olsun!

Hangi kurum veya STK olursa olsun yetenekli, ehliyetli, liyakatli idareciler eliyle ne kadar yol alınabileceğini bize Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü göstermeye devam edecektir.

‘’Her çaba ve başarı bir ekip işidir’’ felsefesi ile Malatya Milli eğitim Müdürlüğünü okullara verdikleri güç, destek ve motivasyon için ayakta alkışlamak gerek.

Eğitimin sadece akademik başarı olamadığını, dört duvar arasına sıkışamayacağını, hangi şart ve imkanlarda olursa olsun sürdürülebilir olduğu idraki toplumda olumlu sinerji yaratacaktır.

Yeri gelmişken vurgu yapmam gereken bir kurum daha var; Doğanşehir Fen Lisesi detaya inmeden şimdilik bu kadarını bilin ileride detaylı yazı okuyor olursunuz.

Dileğim o dur ki, tüm kurum ve kuruluşların “Asrın Felaketi”ni yaşayan insanlarımızın rehabilite çabalarına destek olmaları…

Her bir çaba bitiş olmamalı, aksine bir süreç olması temennisiyle kalın sağlıcakla.