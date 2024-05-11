Malatya’da bu hafta neler oldu?

Bu hafta Malatya genelinde yine birbirinden önemli gelişmeler meydana geldi. Bu haftada yine yaşanan bazı gelişmeler bizi üzdü bazı gelişmeler ise mutlu etti. Bu hafta Malatya özelinde yaşanan gelişmeleri gelin hep beraber inceleyelim.

Malatya deyince herkesin aklına kayısı geliyor. Bu yıl zirai don nedeniyle kayısı ağaçları kısmi olarak etkilenirken, yağışlarla bilirlikte zirai dolu ve çil tehlikesi de ortaya çıktı. Tarımsal üretimde doğal afetlere bağlı olarak hiçbir zaman tehlikenin geçmeyeceğini dile getiren ZMO Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, her dönem mutlaka bir riskin olabileceğini söyledi.

Malatya’da en çok merak edilen konulardan biri de rezerv alanlar Malatyalı yerel müteahhitlerin sorunlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye ilettiklerini dile getiren MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, rezerv alanı sayılarının artmasının bir avantaj olabileceğini, ancak bunun sektörlerine karşı vurulan bir darbe olduğunu ileri sürdü. Malatyalı müteahhitlerin Emlak Konut tarafından rezerv alanlarında yapılacak inşaat çalışmalarında görev almasını talep eden Bülbüloğlu, “Bugün TOKİ bünyesinde İstanbul veya Ankara merkezli bir firma buraya gelip deprem konutlarını yaptığı zaman malzemesinin yüzde 95 hatta yüzde 100’ünü dışarıdan getirtiyor. Buradaki yerel müteahhittin çalışması demek, 200-250 iş kolunun Malatya'da hareketlenmesi ve şehirdeki yapılan yatırımın parasının da şehirde kalması demek” dedi. Şehirde kalan para ise Malatya’da ticaretin canlanmasına ve buna bağlı olarak şehrin bir an önce ayağa kalkmasına neden olacaktır.

Depremlerden sonra 15 ay geride kalmasına rağmen hala Malatya’da önemli bir yol kat edilememesi hem eleştirilere hem de tepkilere neden oluyor. Malatya’da alt merkezler oluşturmak yerine yine tek bir yerde merkez oluşturulmasını eleştiren İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, geçmişte yaşanan tüm sıkıntıların tekrar yaşanacağını savundu.

Geçen ay olduğu gibi bu ayda Büyükşehir Belediye Meclisinin gündeminde borçlar vardı. Büyükşehir Belediyesi bu hafta mayıs ayı ilk birleşimini gerçekleştirdi. Belediye Meclisine sunulan bir önerge ile Büyükşehir Belediyesinin borcunun araştırılmasına ilişkin komisyon kurulması da talep edildi. Önerge kabul edilirken komisyon üyelerinin ise bir sonraki meclis birleşiminde belirleneceği ifade edildi.

Son zamanlarda Malatya’da havaların yağışlı geçmesi pancar üreticilerinin yüzünü güldürdü. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre Malatya’da pancar ekimi düşse de, Yoncalı Barajı’nın tamamlanmasıyla birlikte ekimin daha da artacağı tahmin ediliyor.

Bu hafta Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, yanında Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Malatya’da hizmet veren yerel ve ulusal basın mensuplarına Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin tanıtımını yaptı. 300 bin metrekarelik bir alan kurulan ve 650 iş yerinin bulunduğu Ticaret Merkezi’yle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Özcan, Malatya kayısısının artık değerine yakışır bir alanda ticaretinin yapılacağını kaydetti.

Depremlerden sonra engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorun ve sıkıntılarda bir türlü dinmek bilmiyor. Engelliler Haftasında engellilerin sorunlarına değinen Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu Başkanı Ali Haydar Koyun, sorunların devam ettiğini dile getirdi. Depremlerden önce erişilebilirlik konusunda Malatya’nın 10 il arasında yer aldığını belirten Koyun, depremlerden sonra 30 yıl geriye gittiklerini ileri sürerek, “Bu anlamda gerek bakanlarımıza, gerek ilimizdeki valimiz, belediye başkanlarımıza ve siyasi yetkililerimize seslenmek istiyorum. Lütfen bu konuda üstünüze düşeni yapın. Malatya artık engelsiz bir Malatya olsun” dedi.

İstanbul’da özel bir okulun Müdürü İbrahim Oktugan’ın eski bir öğrencisi tarafından öldürülmesi tüm ülkede olduğu gibi Malatya’da da tepkilerle karşılandı. Bir günlük iş bırakma eylemi yapan öğretmenler, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının yapılmasını istediler.

Bu haftanın gündemi de bu şekilde geçti. Gelecek hafta da birlikte Malatya özelindeki yaşananları değerlendirmek dileğiyle.