Malatya Sporunun Hikayesi 2

Malatya Belediyespor 3 farklı skorla yenildiği için Malatyaspor averajla ligde kaldı. Malatyaspor Malatya Belediye Başkanı Mehmet Yaşar Çerçi'nin büyük gayretleri sonrasında, 2002 yılında Süper Lig'e çıktı. 2002-2023 Futbol sezonunda çok büyük bir fedakârlık gösteren Malatyalılar takımı Süper Lig’e taşımıştı.

İşte takımların lig masalları böyle. Şimdi durum çok farklı artık Malatyaspor ne Süper Lig'de, ne 1’inci Ligde. 2 senedir boşta. Malatyaspor Kulüp Başkanı Hikmet Tanrıverdi yerel seçimler sonrasında Malatya Belediyesi Başkanı Cemal Akın ile el ele vermiş güzel bir ikili olarak görünüyordu.

Bu dönem belki Malatyaspor için çok iyi bir dönem gibi gözüküyordu. Malatya üçüncü lig takımı şart olmuştu. Malatyaspor PAF Takımı çok iyi bir ekip oluşturmuş ligi 6’ncı sırada sürdürüyordu, oynadığı futbolla rakiplerini tek tek diziye getiriyor diğer takımların korkusu haline geliyordu.

Bu dönem Malatyaspor adına çok iyi bir dönem olarak görünüyor ve ‘bir takımızın 3’üncü lige çıkması lazımdı’ diyorduk. Bu düşünceyle Malatyaspor kulüp başkanı Hikmet Tanrıverdi, Malatya Belediye Başkanı Cemal Akın Malatya taban birlikleri ile el ele vermiş artık bir takımın üçüncü lige çıkma çabasına girmişti. Bu hayal çok uzak değildi.

Malatya Belediyespor 3’üncü lig terfi maçları için Elazığ'da hazırlanıyordu ve karşılaşmalar başladı. İlk ekip Tunceli Spordu. Tunceli Spor sahaya çıkmadığı için karşılaşmayı Malatya Belediye Spor 3- 0 hükmen kazanıyordu, diğer maçın galibini bekliyordu. Nitekim oynanan karşılaşmada Urfa temsilcisi ile mücadele etme hakkı elde ediyordu.

Urfa ile oynanan karşılaşmada rakipler 90 dakika birbirine üstünlük sağlayamadı. Karşılaşma 0-0 sona erdi ve iş penaltılara kaldı. Malatya Belediye Spor penaltılarda rakibini 4-3 yenerek finale adını yazdırıyordu. Artık ayağın sonuna gelmişti. Malatya Belediyespor finaldeydi. Finalde oynayacak takım kim olacaktı? Bu soru işareti o gün yerini buldu ve rakip Van Polis gücüydü. Oynanan final karşılaşmasında Malatya o dönem çok güzel bir birlik oluşturdu.

Malatya Spor taraftarlar derneği 500 kişilik grupla Elazığ'a gitmişti ve Malatyaspor'u, Malatya Belediyespor'u desteklemişti. Ayrıca Malatya tabağı birlikleri de o günkü karşılaşmada yerlerini almış, Malatya Belediyespor'a destek veriyordu. 5’inci dakikada Van Polis Gücü o dönem İbrahim'in attığı gol ile 1-0 öne geçmiş ve ilk yarıya 1-0 Van polis Gücü’nün üstüne kapanmıştı. İkinci yarıda Malatya Belediyespor oyunu kontrolüne alıyor 59’uncu dakikada Murat ve maç skorunu belirleyen Serkan, 88’inci dakikada attığı golle rakibini yenerek ilk grubun birincisi oldu.

O dönem gözler ikinci gruplara çevrilmişti. Bu grupta ‘Malatya olarak birlik ve beraberlik içerisinde takımımızı üçüncüye taşırız’ diyorduk. Bu arada sporcular teknik heyeti o dönem 2’inci grup maçlarında büyük bir başarı elde etmişti. Malatya'da Belediyespor tekrar 3’üncü Lige çıkmıştı.

Yine sonraki dönemlerde yazımın başında dediğim gibi gerçekten Malatyaspor ve Malatya Belediyespor karmaşa haline gelmişti. Aynı durum şu anda Malatya Spor için de geçerli. O dönem Malatya Belediyespor'u alan Yeni Malatyaspor zor şartlar altında kongreler altında sürünüp gitti. Şu anda 6 Şubat'tan sonra Malatyaspor liglerden çekildi ve 2024 futbol sezonunda ne durumda olacağı henüz belli değil.

Bu arada Malatya Spor ise şu anda Bal Ligi'nde mücadele ediyor. Bu sezon ne olacak onu herkes çok merak ediyor. Temennimiz Malatyaspor'umuzun, Yeni Malatyaspor’umuzun bu sene büyük bir başarı elde etmesi.

Malatya çok zor durumda insanlar ev bulamıyor, konteynerlerde kalıyor. Malatya'nın yüzde 60’ı şu anda Malatya'yı terk etmiş ve il dışında yaşamlarını sürdürüyor. Gençlerimiz Yeşiltepe stadından başka hiçbir statta antrenman yapamıyor. Eskiden olduğu gibi mahalleler arası futbol turnuvası düzenlemek için mutlaka semt sahalarının olması lazım. İnşallah rezerv alan içerisinde bu semt sahaları da olur. Malatya Spor bazında iyi bir konuma gelir. Bununla ilgili yazacak çok konu var. İnşallah bu konulara da yine ağırlık vereceğiz.