Birçok kişi için lüks zenginlik ve gösterişli bir yaşam anlamına geliyor ama aslında hiç de öyle değil. Bana göre lüks küçük şeylerle de mutlu olmayı bilmektir. Hayatımızda şükredeceğiz ve minnet duyacağımı o kadar fazla şey var ki. Ancak nedense insanoğlu hiçbir şeyden tam anlamıyla hoşnut olmuyor.

Aslında deprem gerçeği birçok kişinin hayatını sorgulamasına neden oldu. Birçok kişi küçük şeylerle de mutlu olmayı aslında hayatın ne kadar değerli olduğunu anladı.

Kişiden kişiye göre değişmekle birlikte ben bugün bana göre lüksün ne olduğunu sizlere de anlatmak istiyorum.

Bana göre lüks;

Uykudan zinde uyanmaktır, çünkü iyi bir uyku günümüzün geri kalan kısmında enerjik ve mutlu olmamızı sağlayan en önemli unsurlardan biridir.

Bana göre lüks;

Aile birlikte yapılan kahvaltıların adıdır. Aile hiç kuşkusuz sizi kucaklayan her zaman yanınızda olan sizi koşulsuz seven insanların olduğu bir yapıdır.

Bana göre lüks;

Bir kitap okumaktır. Yoğun iş hayatında çoğu kişi kitap okumaya zaman bulamamaktan şikaye ediyor ancak bir kitabı elinize aldığınızda başka bir dünyanın kapılarını aralıyorsunuz, hele ki bir de o kitap ilgi alanlarınız arasında yer alan konulara değiniyorsa bütün işlerinizi bir kenara bırakıp satırlar ve sayfalar arasında uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz.

Bana göre lüks;

Gün batımını seyretmektir. Yüksek binalar arasında elbette ki gün batımını seyredemezsiniz. Bu konuda TOKİ oturanların şanslı olduğunu itiraf etmek gerekir.

Bana göre lüks;

Kuşların ötüşünü dinlemektir. Her ne kadar şehir hayatının içinde olsak da zaman zaman parklarda kuşların ötüşüne rastlamak mümkün. İnsanlara derin bir huzur veren kuş sesleri günün yorgunluğu ve stresini üzerinden atmak için de birebirdir.

Bana göre lüks;

Dostlarla yapılan muhabbet veya küçük bir kahve molasıdır. Bazen kendisini dinlemeli insan bazen de hayat hakkındaki görüş ve düşünlerini sevdikleri ile paylaşmalı.

Yani kısaca lüksü sadece para, mal ve mülkte aramamak gerekli. İstersek küçük şeylerle de mutlu olabilir. Ben naçizane lüks olarak gördüğüm aktiviteler hakkında sizlere bilgi verdim. Bunları bir öneri olarak algılayıp kendi hayatınızda da uygulamanız dileğiyle.