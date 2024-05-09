MOTAŞ mağduryeti

Her zaman 6 Şubat depreminin ardından yaşanan sorunlara ilişkin dert yanarız ancak bir de depremlerden önce olan ve hala çözüme kavuşturulamayan sorunlarımız var. Onlardan biri de MOTAŞ.

Vatandaşların MOTAŞ ile ilgili yaşadığı sorun ve sıkıntılar bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. Gerek hareket saatlerinde yaşanan değişiklikler gerekse de güzergah değişikleri vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Bugün yaşadığım bir sıkıntıyı size anlatmak istiyorum. Yeşilyurt’a gidecektim evden çıkmadan önce MOTAŞ’ın internet sitesinden otobüs hareket saatlerine baktım. Yeşilyurt’a gidecek otobüs saat 08.55’te hareket edeceği belirtiliyordu. Bence yola çıktım otobüsün hareket saatinden 10 dakika kadar önce durakta beklemeye başladım.

Otobüsün hareket saatinden 5 dakika geçti ancak ortada otobüs yok. 15 dakika geçti, 20 dakika geçti hala otobüs yok. Sadece ben değil benimle beraber en az 15-20 kişi Yeşilyurt otobüsünü bekliyor. Normalde 08.55’te hareket etmesi otobüs bir sonraki sefer saati olan 09.20’de hareket ediyor.

Hadi neyse biz genciz ayakta bekleriz ama yaşlılarımız ne yapacak. Ayakta beklemeye takati olmayan vatandaşlarımız büyük sıkıntı çekiyor.

Otobüsün geç geldiği yetmezmiş gibi bir de dolu geliyor. Normalde internet sitesinde yarım saatte bir sefer yapıldığı belirtilse de aslında 45 dakika ya da saatte bir sefer yapılıyor. Hal böyle olunca uzun zaman dair ayakta bekleyen vatandaşlar bir de otobüste yer bulamıyor.

Yolcu sayısı fazlaysa ya ek seferler düzenleyin ya da internet sitesinde belirtilen saatlere riayet edin. Zaten büyük sıkıntılar yaşadığımız deprem bölgesine bu sıkıntılarımıza bir de ulaşım sorunu eklenmesin.