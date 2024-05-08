Öğretmen ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün gerçekleştirilen kabine toplantısın ardından bir açıklama yaparak atama bekleyen öğretmenlerin yüzünü güldürdü.

Birçok öğretmen adayı umutla iş başı yapmayı beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi.

Kabine toplantısının ardından öğretmen atamaları ile ilgili bir açıklamaya yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımız son bir kez daha görüşecek. Ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını başvuru takvimini ve süreci paylaşacak. Kısa zamanda atamayı bakanımız açıklayacak" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise 20 bin öğretmen adayının atamasının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Bu gelişme atama bekleyen birçok öğretmen adayını memnun ederken başvuruların önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Başta Malatya olmak üzere birçok ilde deprem sonrası ağır hasar alan okulların yıkımı gerçekleştirilirken yeni inşaatlarla ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil. Malatya’da şu an birçok okulda ikili eğitim yapılıyor.

Depremlerin ardından birçok memur Malatya’yı terk ederken yeni gelenlerin yaşadığı sorun ve sıkıntılar ise Malatya’yı gelmeyi düşünenlerin akıllarında soru işaretleri oluşturmaya devam ediyor.

Dileriz yapılacak atamalar ile öğretmenler öğrencilerine kavuşur, başta deprem bölgeleri olmak üzere eğitim alanındaki sorun ve sıkıntılar sona erer.