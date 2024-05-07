Belediye başkanlarına hatırlatma!

Yerel seçim öncesi bazı şeyleri başkan adayları ile paylaşmıştık özellikle semt sahaları.

Amatör Spor Kulüpleri soyunma odaları projesi (proje hazır gençlik spor il müdürü bilgisi var) seçim sürecinde özellikle Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Bey’in yanında olduğunu ima eden bazı zatlar şimdiden bölgesel ligde olan takımla anlaştık diye kamuoyu yapıyorlar.

Belediyelerin bölgesel ligde takımlarının olması Malatya futboluna katkı sağlamaz salon sporlarını desteklesin bal ve amatör takımlara nakdi yardım yapsın 10 milyona bal takımı oluşturacaklarına iki veya üç milyon amatör spor kulüplerine destek olunsun kahraman olurlar.

Hem de büyük bir yükten kurtulmuş olurlar. Malatya amatör takımlarımıza can suyu olur.

Belediyelerin görevi yarışmacı değil yaşatmacı olmalı.

Belediye spor kulüplerine aktarılan milyonlar büyük tesis eksikliği olan Malatya için tesis yapımı ve amatör takımlara nakdi ve malzeme desteği ile sağlanması belediye başkanlarını büyük ölçüde rahatlatır.

Yasa gereği belediye başkanlarının kulüp başkanı olması yasaklanınca hülle başkanlar ile belediyelerin büyük bütçelerini, özellikle büyük paraların döndüğü bölgesel takımlara aktarmanın mantığı yoktur.

Belediye başkanlarının bir an önce bu tür branşları kapatıp salon sporları ve amatör takımların yaşatılması için planlamalar yapmaları gerekir.