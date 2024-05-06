Malatya sporunun hikâyesi 1

Yıllarca spor camiası olarak birden fazla profesyonel takımla ligde mücadele edilmesini hep söyler dururuz. ‘Malatyaspor'a bir kardeş takım bulalım, Malatya'nın potansiyeli 3’üncü ligi kaldıracak düzeyde’ deriz.

Yıllar önce Malatya İdmanyurdu ile 3’üncü ligde Malatya'yı temsil ediyorduk. O sezon 3’üncü ligin kıymetini bilemedik, takımımızı sahiplenemedik ve sezon sonunda Malatya İdmanyurdu küme düştü. Takım küme düştükten sonra ‘ah, vah’ dedik ama nafile! O dönemde Malatya'nın en popüler oyuncuları Malatya İdmanyurdu’nda toplanmıştı.

Takıma sahip çıkamadık ve küme düştükten sonra Malatya İdmanyurdu formasını giyen bir veya iki sporcu Türkiye liglerinde top koşturdu. Diğer sporcular ise Amatör Küme Futbol Ligine dönüş yaptı. Kısaca yapılan hatalar, yapılan yanlışlar, maddi imkânsızlıklar, hazır olan bir profesyonel takımın yok olmasıyla birlikte Malatya bunun acısını çok çekti.

O yıllarda Malatya'da kabiliyetli futbolcular artık yetişmeye başlamış takım bulmakta çok zorlanır duruma gelmişti. Yine Malatya'da sahiplenme olmadığından dolayı bu futbolcular ya futbolu bırakmış ya da futbol hayatını tekrar amatör futbol liginde sürdürmüşlerdi.

Yıllar geçti yine gündemden düşmeyen 3’üncü lig hayalleri tekrar yeşermeye başladı. Pütürge Belediye Başkanı Yusuf Ziya Varan Malatya'da çok güzel bir birlik oluşturarak çok güzel bir takım oluşturdu. O dönemde Malatya amatörü çok iyi bir konumdaydı.

Amatör Futbol Liginde 2 takımımız gruplarında o sene şampiyon oldular. Bu takımlar Yeşilyurtspor ve Pütürge Belediyespor idi. Bu takımlarımız Malatya’mızı 3'lük terfi liginde temsil etme hakkı kazanmıştı. Bu takımlarımızın grup merkezleri belli olmuş ve 2 ekibimiz Kahramanmaraş grubunda mücadele etme hakkı kazanmıştı. Her iki takım yine gruplarında şampiyon olarak finale adını yazdırmıştı.

Malatya'nın en şanslı günlerinden biriydi çünkü finalde iki Malatya takımı vardı bir de Malatya’nın yetiştirmiş olduğu 2 futbolcusu, Osman Gökhan ve Ahmet Çoban karşı karşıya gelmişti.

Yıllar sonra 2 Malatya takımının final oynayacağını hiç kimse ummuyordu. Pazar günü oynanan final karşılaşmasını Rahmetli Saddık’ın attığı golle Pütürge Belediyesi Spor karşılaşmayı kazanıyor ve adını ikinci gruba yazıyordu, 2 grupta mücadele devam etti güzel maçlar oldu. Pütürge Belediyespor 1 sezon sonra 3’üncü Lig'e çıktı.

Pütürgespor maddi imkânsızlıklar neticesinde 3’üncü lige 2 sene dayanabildi ve küme düştü Malatya'da yine ‘ahlar vahlar’, yine sahiplenen olmaması hisleri gündemden düşmez oldu. Takım küme düştükten sonra herkes bir şeyler söylemeye başladı. Yıllar sonra tekrar 3’üncü hayalleri gündeme geldi

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Münir Erkan Malatya Belediyespor kurdu. Takım çok güzel işler yaparak, Malatya Belediye Spor 3’üncü lige çıktı. 3’üncü ligde iyi maçlar çıkaran Malatya Belediyespor bir sene sonra çok iyi bir performans gösteren Malatya Belediyespor grubunda şampiyon oldu ve TFF 2’nci Lige çıktı.2’nci Lig'de mücadele eden, Malatya Belediyespor, Malatyaspor kavgası başladı. Bu kavga yıllarca sürdü.

Yerel seçimler sonrasında Malatya Belediye başkanı değişti. Malatya Belediye Spor ve Malatyaspor çok kötü dönemlere girdi. Her iki takımda küme düşme potasına girdi. Malatya Belediye Başkanı Mehmet Yaşar Çerçi takımların küme düşmemesi için büyük çaba sarf etti

Sezon sonu gelmiş her iki takım küme düşme potasındaydı. Malatyalı sporseverler bu durum karşısında, Malatya Belediyespor, Malatyaspor için feda edildi. Malatyaspor kümede kalmadığı için

Malatya Belediyespor’un Adıyamanspor’a farklı yenilmesi olasılığı çok olduğundan dolayı, Malatya Belediyesporlu yöneticiler Adıyamanspor karşısına sadece lisans götürerek oyuncuların maça çıkmamasından dolayı 3-0 hükmen mağlubiyet ile sonuçlandı…