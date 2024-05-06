Bakan Malatya'daydı?

Geçtiğimiz Cuma günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya’ya geldi. Fakat Sayın Özhaseki’nin Malatya’da yaptığı açıklamalar, diğer yaptığı açıklamalardan farkı yoktu.

Yapılan açıklamalar, gezilen yerler hemen hemen önceki ziyaretleri ile aynıydı. Bir dizi temas ve ziyaretlerin ardından Bakan Özhaseki ilk olarak Akpınar şantiyesini gezdi. Daha sonra Malatya Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen il koordinasyon toplantısına katıldı.

Koordinasyon toplantısında bir açıklama yapan Özhaseki, depremin çok büyük acı ve kayıp yarattığını, Malatya ile birlikte deprem bölgelerinde birçok ilde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Bakan’ın ziyaretleri ve basına açık olan görüşmelerinin ardından Malatyalı siyasilerle şehrin son durumu hakkında bir görüşme yapıp yapmadığı ise bilinmiyor.

Bakanın ziyaretinden önce siyasiler Bakan Özhaseki ile şehrin son durumu hakkında görüşme gerçekleştireceklerini ifade etmişlerdi ancak bu görüşme gerçekleşti mi, gerçekleştiyse sonuç olarak ne çıktı bilinmiyor.

Gerçekleştirilen ziyaretler ve yapılan açıklamalara bakılacak olursa anlaşılan o ki siyasiler inşaatların yükseldiği ve ne kadar çalıştıklarını göstermek için bakanı Malatya’ya davet ettiler. İnşaatlar yükselse de deprem bölgelerinde sorun ve sıkıntılar bitmiyor.

Başta vatandaşlar ve esnaflar zorlu süreçlerden geçmeye devam ediyor deprem ve yıkılan şehir bir yana ekonomik sıkıntılar birçok kişinin belini bükmeye devam ediyor.

Neyse boş verin bunları, inşaatlar yükseliyor, Bakan’ı da çağırdık, Malatya’da ağırladık. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Umarız çalışmalar bir an önce kendisini gösterir de Malatya’nın inşa ve ihya süreci tamamlanır.