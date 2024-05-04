Puslu ve sisli hava dağılıyor mu?

31 Mart 2024 Yerel seçimlerine kadar iktidara karşı sert söylemler geliştiren CHP konsept değiştirerek, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi havaya göre söylem geliştirme çabasında olduğunu görüyor gibiyiz.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Türkiye haritasını kırmızı renge çevirmeyi başaran CHP’nin 1 Nisan günü erken seçim söylemlerini yüksek bir sesle dile getireceğini bekliyor iken, sorulan sorulara cevaben; ‘’erken seçim gündemimizde yok, aldığımız oylar emanettir 4 yıl boyunca bunları emanet kayıtlarından çıkarmaktır hedefimiz…’’dedi.

İlk temas 23 Nisan Resepsiyonun da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Özel’in görüşmelerinde gerçekleşti. Burada görüşme kararı alındı. CHP’nin bazı kesimlerinde bu karar sert bir şekilde eleştirildi. ‘’Müzakere değil, mücadele edilmeli’’ denildi.

CHP lideri Sayın Özgür Özel bu söylemlere aldırış etmeden o görüşmeye gitti. İzleyebildiğimiz kadarı ile pozitif bir hava ile sonuçlandı.

Ak Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ise 22 yıldır müzakere ve istişare noktasında ısrarcı idi lakin muhalefet kanadının sert söylemlerine karşılık bir türlü puslu ve sisli hava yerini bugüne kadar açık havaya bırakmadı.

Ülkemize her taraftan saldırı var iken birlik ve beraberliğimiz çok büyük önem arz etmektedir. Bir taraftan FETO, bir taraftan PKK, bir taraftan PYD, YPG, bir taraftan Avrupa, ABD, Mavi vatan, Yunan Meseleleri, sınır güvenliği, kıta sahanlığı… Başımızda onca bela ve sorun varken birlik ve beraberliğimiz çok önemli…

Bütün bu sorunların bilincinde olan Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Özel çatışma yerine müzakere yolunu seçtiler.

Görüşme talebi ilk Sayın Özel’den geldi Sayın Cumhurbaşkanı ise tam bir devlet adabı ve büyük bir memnuniyetle cevap verdi. Bu olumlu hava ülke genelinde memnuniyet ile karşılandı. Hatta piyasalara dahi olumlu katkı sundu.

Bu görüşmenin 8 yıl sonra gelmesi de çok önemli…

8 yıl önceki görüşme Sayın Binali yıldırım ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşmişti.

Sayın Özgür Özel; ‘’elbette ki, hoş sohbet edeceğiz ama konuşulması gereken tüm konuları da konuşacağız’’ dedi.

Yeni anayasa…

Borçlar yüzünden büyük sıkıntılar çeken yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının arttırılması…

Merkezi yönetim tarafından yerel yönetimlerin bekleyen projelerinin bir an önce onaylanması…

Hayat pahalılığı…

Emeklilerin aylıkları…

Atama bekleyen öğretmenlerin durumları…

Gazze için atılacak olan adımlar gibi birçok konularda fikir alış verişi yapıldığı deklere edildi.

İki lider arasında geçen görüşme, sözcüleri aracılığı ile kamuoyuna aktarıldı.

Verilen bilgilere göre hediyeleşme ve iade-i ziyaret ile neticelenecek bir sürecin başladığı beyan edildi.

Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Özel; ‘’oldukça verimli ve olumlu bir görüşme oldu’’ dediler.

Bu görüşmenin pozitif yansımalarını kısa sürede gördük lakin asıl önemli olan başlatılan sürecin sürdürülebilirliliği…

Sonuçlar yanıltıcı olabilir o sebepten süreci takip etmek gerek…

Gayet olumlu bir havada geçen bu görüşmeyi bazı kesimler ince detaylar ile sabote etmek isteseler de başarılı olamayacaklarını her iki liderin beyanlarında görmek mümkün…

Ak parti Genel Merkezinde gerçekleşen bu görüşmede oturma düzeni konusunda bazı tiz sesler çıkıyor. 3. Koltuk neden boş diye…

Sayın Cumhurbaşkanımız 22 yıldır konuk ağırlıyor, konuk oluyor, nerde nasıl davranacağını iyi bilen bir lider ve devlet adamı…

3. koltuk Cumhurbaşkanlığını temsilen orada duruyor. Görüşme Parti genel merkezinde olduğu için Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı değil de genel başkan olarak görüşmeyi tercih ettiği için o koltuk boş kalmıştır. Kimseye malzeme olmaz.

Bu olumlu havayı sisli ve puslu olarak sürdürme niyetinde olanlar elbette ki, var olacaklar. Birileri Türkiye’nin Hamas’a bakışını bildiği halde CNN’e: ‘’Hamas terör örgütüdür’’ mülakatını verse de sağduyulu ve feraset sahibi Anadolu insanı ve irfanı buna müsaade etmeyecektir.

31 Mart 2024 yerel Seçimlerinden Sisli ve puslu olan siyasi hava dağılıp yerini bol güneşli günlere bırakır mı? Onu da zaman bize gösterecektir. Temennimiz bol güneşli günler olsun yönünde…

Ne kadar taraflar iyi niyetli olurlarsa olsunlar bir çomak sokan çıkmak isteyecektir. Buna müsaade edilmeyeceği kanaatindeyim.

Bu olumlu siyasi hava ile ülkemizin başta yeni anayasa olmak üzere birçok meselesinin çözüleceği ümidimiz var artık…

TBMM başkanı Sayın Numan Kurtuluş’un yeni anayasa için siyasi partileri ziyaret etmesi ayrıca olumlu bir gelişmedir.

4 yıl boyunca seçim olmaması bir fırsattır. Sorunların çözümü noktasında…

Görüşmedeki ilk izlenimler puslu ve sisli havanın dağılacağı yönünde ama yine de siyasette 24 saat uzun bir süre deyip noktayı koymak gerek…

Kalın sağlıcakla… bol güneşli günlere….