Malatya’da bu hafta neler oldu?

Öncelikle önemli bir konu üzerinde durarak Malatya gündemine giriş yapalım. Şahnahan Deresi. Yıllardır Malatya’da sorunlarıyla gündeme gelen bir yer burası. Yıllardır dile getirilse de konuyla ilgili herhangi bir çözüm üretilmiş değil. Vatandaş ise şikâyet etmekten yorulmuş bir vaziyette. Şahnahan Deresi’ne yıllardır fabrikalar atık kimyasal maddelerini boşaltıyor. Daha önce de insanların hastalanmasıyla gündem olan bu konu şimdi yeniden kendisini gösteriyor. Ne zaman bir önlem alınacağı ise bilinmiyor. Şahnahanlı vatandaşlar ise gidilmedik yer, çalınmadık kapı bırakmadıklarını dile getirseler de derenin rengi siyaha bürünmeye devam ediyor. Suyu kirleten fabrika atıklarından dolayı tarım da sekteye uğramış durumda. Bir çıkmaza girilmiş ve bu vatandaşların 20 yıllık sorununa artık bir çözüm bulunmalı, doğayı, doğal zenginliklerimizi kirleten bu olaya acilen bir çözüm bulunmalı çünkü vatandaşlar “Buradaki yaşam bitti” diyorlar. Şahnahan’daki yaşam daha fazla bitmeden konuyla ilgilenilmesi gerekiyor.

Diğer bir konu ise TOKİ konutları. Malatya’da binlerce insan konteynerlerde yaşıyor. TOKİ konutlarının ufak bir kısmı kura ile teslim edildi. Teslim edilen konutların bazılarına vatandaşlar yerleşirken bazıları ise tüm Malatya’da olduğu gibi yüksek fiyatlardan kiraya verildi. İnternet üzerinden yayımlanan birçok ilanda yeni yapılan TOKİ konutlarının yüksek fiyatlardan kiraya verildiği görülüyor. Binlerce vatandaş konteynerlerde yaşarken bunun yapılması ise tabii ki çok doğru görünmüyor. Kiminle konuşsak konteynerlerden sıkıldığından dem vuruyor fakat bu ilanlar bu fiyatlar bize hiç yakışmıyor. Her fırsatta birlik beraberlik vurgusu yapılan bu şehirde bu görüntüler hoş değil.

Yine internet üzerinden yapılan kiralık ev ilanlarında uçuk meblağlar dikkat çekiyor. Aynı daireyi farklı emlakçılar farklı fiyatlardan yayımlıyor. Depremlerde birçok yapısını kaybeden şehirde, birçok zorluk yaşayan vatandaşın karşısına bir de yüksek kira ücretleri çıkıyor. Ne yapılacağı nasıl bir önlem alınacağı bilinmese de bu gidişle vatandaş bu ekonomide daha fazla zorluk çekecek. Malatya’da her şeyin fiyatı diğer şehirlere göre yüksek. Bu ise fırsatçılıktan başka bir şey değildir.

Yeni Malatyaspor’da da sular bir türlü durulmuyor. Depremden sonra ligden çekilen takım zamanın en iyi takımlarındandı. Bu da Malatya için önemli bir destekti. Şimdi bu takımın durumunu görüp üzülmemek elde değil. ‘Nasıl olacak, söylenen borçlar nasıl ödenecek?’ gibi sorular aklımızı karıştırmaya devam etse de bu takımın bir an önce toparlanması bu şehre çok iyi gelecek. Depremlerin ardından moral olarak çökmüş bir şehirde yapılacak sosyal aktiviteler çok önemli olacaktır. Futbolun ise yaşanan kötü olayları saymazsak birleştirici gücü ise ortada. Yeni Malatyaspor’un, yeni inşa edilen Malatya ile birlikte yeniden eski günlerine döndürülmesi gerekiyor.

Battalgazi Belediyesi ise borç açıkladı. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın geçtiğimiz gün yaptığı meclis toplantısında belediyenin güncel borcunu açıkladı. Açıklanan rakam ise 217 milyon 154 bin 410 TL olarak görüldü.

Malatya’ya bakanlık verilip verilmeyeceği merak edilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de Malatya’ya gelerek bazı incelemelerde bulunacağı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Özhaseki tarafından yapılan bir açıklamada yılsonuna kadar deprem bölgesine 200 bin konutun teslimatının yapılacağı söylendi. Özhaseki 110 bin çalışanın bulunduğunu da açıkladı. Umarız sene sonuna kadar Malatya’da birçok konut hak sahiplerine teslim edilir ve vatandaşlar konteynerlerden kurtularak yeni yuvalarına kavuşur. Çünkü konteyner psikolojisi gün geçtikçe insanları zorlamaya, vatandaşların stresini artırmaya devam edecek. Her seferinde dile getirdiğimiz gibi, 2 kişilik bir aile konteynerde yaşayabilir fakat bu sayı yükseldikçe konteynerde yaşam bir hayli zorlaşacaktır. Bunu görüyoruz, duyuyoruz. 21 metrekare bir alanda 5 kişilik, 6 kişilik bir aile rahat bir şekilde yaşayamaz. Bu teslimatlar geciktikçe onlara eziyet gibi gelecektir. Vatandaşların talebi de sadece bu. Kime sorulsa konutların ve iş yerlerinin bir an önce teslim edilmesini istediklerini söylüyor. İnsanların tek beklentileri bu yönde.

Son olarak şunu da söyleyelim; Malatya’nın altyapısında ve üst yapısında ciddi aksaklıklar var. Mayıs ayının başlarındayız ve bizi yağışlar karşıladı. 10 dakikalık bir yağış ortalığı göle döndürdü. Trafikte yaşanan sıkıntılar ise cabası. Yollar aylardır çamur içinde. Artık bir yerden bir şeylerin düzeltilmesine başlanması lazım. En azından yoğun olarak kullanılan bölgelerde bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu haftanın gündemi de bu şekilde geçti. Gelecek hafta da birlikte Malatya özelindeki yaşananları değerlendirmek dileğiyle.