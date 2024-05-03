Sizce de biraz geç kalmadık mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin bugün Malatya’ ya gelmesi bekleniyor. Bakanın gündeminde ise çarşı merkezinde çalışmaların yer alacağı ifade ediliyor.

Malatya’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantının başlıca gündem maddeleri ise çarşı merkezindeki son durum, rezerv alanları ve yerinde dönüşüm olacak.

Bakan Özhaseki’nin yanı sıra toplantıya Vedat Gürgen, TOKİ Başkanı, Emlak Konut Genel Müdürü ve şehir merkezinin planını çizen mimarlarında katılacağı ifade ediliyor. Ancak sizce de bu toplantıya için biraz geç kalmadık mı?

Bu toplantı depremlerden bir veya 2 ay sonra yapılsa sizce çarşı merkezindeki son durum ne olurdu? Çarşı merkezinde inşaatlar ayağa kalktı, çalışmalar halen devam ediyor ama şu an yapılacak toplantıda nelerin konuşulacağı merak konusu. Zaten inşaatlar yükseliyor, çalışmalar devam ediyor.

Çarşı merkezinin dışında görüşülecek konular arasında İnönü Caddesi, Kışla Caddesi, Saray Mahallesi ve Niyazi Mısri alanlarındaki çalışmalarda yer alıyor.

Yaklaşık bir, 2 ay önce yıkılacak denilen Kışla Caddesi’ndeki belirsizlik halen devam ediyor. Esnaflar şehrin ayakta kalan tek caddesinin Kışla Caddesi olduğunu ve yıkılmasını istemiyor. Öte yandan Niyazi Mısri bölgesinde herhangi bir iş makinesine dahi rastlanılmıyor. Adeta kaderine terk edilmiş bir şekilde.

Elbette ki başta çarşı merkezi olmak üzere şehrimizin bir an önce ayağa kalkmasını insanlarımızın artık kalıcı konutlarını kavuşmasını bizde istiyoruz ama çarşı merkezindeki çalışmalar gündeme alınırken esnaflarında unutulmaması gerekiyor.

Şu an birçok esnaf konteynerlerde faaliyet gösteriyor ancak iş yapamıyorlar. Yaşadıkları sorun ve sıkıntılarda çabası. Sözün kısası yeniden inşa ile birlikte sorunlar bir bütün olarak ele alınmalı. Sadece bir noktaya ve bir kesime odaklanılmamalı.