Malatya’da kim ne tutturursa

Malatya 6 Şubat depremlerinde ciddi yaralar aldı. Manevi acıların tarifi yapılamazken bu acılara saygının da sıfıra indiği bir devirde yaşadığımız gözler önünde. Bunu farklı olaylardan anlayabiliyoruz. Toplumun vicdanının ne kadar köreldiği ise artık apaçık ortada. Herkesi aynı kefeye koymak mümkün değil. Tabi ki istisnalar var fakat Malatya’da fırsatçılığı ve fırsatçıları her yerde görmek mümkün.

Sadece Malatya’daki ev kiralarına bakılınca bile insanın vicdani yapısının ne kadar körleştiğini anlayabiliyorsunuz. Birçok insan konteynerlerde yaşamaya devam ederken yeni yapılan TOKİ konutları uçuk fiyatlardan kiraya veriliyor.

Depremden sonra yaşanılan birçok olay toplumun ahlaki olarak da bozulduğunu gözler önüne sererken aynı evlerin iki farklı emlakçı tarafından farklı fiyatlara kiraya verilmesi de gerçekten garip. Ev arayan bir arkadaşımın söylediklerine göre bir emlakçı Malatya Tandoğan Mahallesi’ndeki bir evi 14 bin 500 TL’den kiraya verirken bir diğeri aynı evi 20 bin TL’den kiraya veriyor. Aynı bina aynı dizayn.

Bu şehirde insanların evi yıkılmış, binden fazla insan bir gecede hayatını kaybetmişken piyasayı şişiren bu insanlara ne demeli? Bu sadece ev kiralarında da değil, birçok şeyde görülen bir durum. Malatya’da her şey diğer şehirlerden daha pahalı. Bunun adı fırsatçılık ve bu kişisel kazançlardan öte toplumsal zararlara yol açan bir düzensizlik. İnsan yaratılıştan itibaren aç gözlü, insan en başından beri bencil. Bunu denetleyecek olan yapıların oluşturulması gerekiyor. Malatya gibi yıkılmış bir şehir için ise artık şart.

Tamam serbest piyasa ekonomisi ama Malatya’daki biraz fazla mı serbest acaba?