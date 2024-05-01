Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitimde yenilik dönemi

26 Nisan 2024 günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzun yıllardır üzerinde çalışılan; “ Türkiye yüzyılı Maarif Modeli” adı altında eğitimin yeni yol haritası olacak müfredat yayınlandı.

Yeni müfredat bakanlık tarafından oldukça iddialı bir şekilde kamuoyunun yorumlarına sunuldu. Pozitif bulan, eleştirel bir bakış açısı ile bakan, daha iyi anlayabilmek için zamana ve uygulamaya bırakmak gerek diyen otoritelerde yok değil…

Kamuoyunun görüşüne açılan “Türkiye yüzyılı Maarif modeli” bütüncül eğitim yaklaşımını temel alarak öğrencilerin derinlemesine imkan sağlayacak yeni yaklaşımlar belirledi.

Bakanlık yeni müfredat ile beceri temelli sadeleştirilmiş ve derinlemesine öğrenme yaklaşımını hedeflemektedir.

Kısa sürede inceleyebildiğimiz kadarı ile merkezine; “Yetkin ve Erdemli İnsan profili” kavramını oturtmuş.

Daha dışa doğru beden ve ruh kavramına vurgu yaparak daha alt başlıklar olarak:

Sağlıklı, iradeli, üretken, sorgulayıcı, bilge, ahlaklı, vatansever, merhametli, cesaretli, estetik…

Bu yaklaşımlar ile:

Kararlı ve iddialı, tutarlı, ilkeli, kendine güvenen, öfkesini kontrol eden, sorumluluk alan…

Meraklı, eleştirel düşünen, araştırmacı, esnek, işbirliği yapabilen, problem çözen…

Hayal ederek hedef belirleyen, çalışkan, öğrenmeye istekli, azimli ve sabırlı, iletişime ve dayanışmaya açık, yaratıcı…

Dengeli beslene, düzenli uyuyan, düzenli spor ve egzersiz yapan, temiz, bağımlılıktan kaçınan, manevi sağlığını koruyan…

Adil, haklara saygılı, tabiat ve toplum sorunlarına duyarlı, güvenilir, saygılı, doğru, dürüst…

Sanat ve kültüre duyarlı, bağımsız düşünen, belagat (iyi konuşma, sözle inandırma) sahibi, bilgilerini paylaşan, ilme ulaşan…

Yiğit, mert, girişimci, risk ve inisiyatif alan…

Güzelliğe duyarlı, olgun seçici, zarif, ölçülü, sanatı iyi kullanan…

Şefkatli, affedici, iyilik ve yardım sever, paylaşımcı, sevecen…

Bayrağını seven, Türkçeye sahip çıkan, vatanını, milletini seven ve savunan, gelişmiş bir devlet bilincine sahip, ülke çıkarlarını üstün tutan, vatandaşlık hak ve sorumluluklarını bilen, milli kültürüne ve manevi değerlerine bağlı…

Birey ve bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Yeni müfredat, dünyada değişen durum ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenebilecek şekilde esnek bir yapı benimsemiş.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, hazırlanan yeni öğretim programlarına temel oluşturmuş durumda.

Bu bağlamda, yeni öğretim programlarının mevcut programlardan farklılaşan pek çok yönü bulunuyor.

Yeni müfredat, özgün bir eğitim felsefesi içeriyor. Yeni model ile milli bilince sahip, ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş, beden, zihin, kalp ve ruh bütünlüğüne sahip bilge nesiller hedefleniyor.

Yeni müfredat, öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal, fiziksel ve ahlaki açıdan bir bütün olarak gören "bütüncül eğitim yaklaşımı" modeli benimsemiş…

Bu yaklaşımın merkeze aldığı konular ise “insanın fıtri özelliklerini koruma ve geliştirme”, “şahsiyet bütünlüğünü oluşturma”, “karakter gelişimini sağlama” olarak sıralanmış.

Yeni müfredat, değişen dünyanın ihtiyaçlarına dünyada değişen durum ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenebilecek şekilde esnek bir yapı benimsemiş.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ile öğrencilerin inanç, kimlik ya da sosyoekonomik durumları nedeniyle dezavantajlı olmadığı bir öğrenme süreci tasarlanmış.

Yeni müfredatta, Türkçe vurgusu ön plana çıkmaktadır. Bununla Türkçe’yi dünya dilleri arasında en çok konuşulan dil olarak yayabilmek.

Matematik becerileri ise; İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeylerine uygun olarak; muhakeme edebilme, analiz yapma, veriye dayalı karar verme ve matematiksel araç ve teknoloji ile çalışabilme…

Fen Bilimleri dersi için 13, Sosyal Bilimleri dersi için 17 alan becerisi belirlenmiş durumda.

“Erdem-değer-eylem Modeli” ilk kez geliştirilmiş.

Soyut düşünceleri eyleme dönüştüren kavramsal beceriler üzerinde durulmuş.

Okul temelli ve öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenmiş.

Yeni müfredat % 35 seyreltmeyi hedeflemiş.

Kalkınma projelerinin yer alması vurgusu güçlü bir şekilde dile getirilmiş.

Okuryazarlık konularında çağın gereksinimlerine uygun olarak, okuryazarlık modelleri üzerinde durulmuş: bilgi, dijital, finansal, görsel, kültürel, sürdürebilirlik okuryazarlığı.

Sonuç yerine süreç odaklı ölçme ve değerlendirmeyi hedeflemiş.

Kısacası; “Türkiye yüzyılı maarif Modeli’’ ile yeni müfredat çağın ve ihtiyaçların durumlarına göre hazırlanmış mükemmel bir eser. Lakin uzun süre sürdürülebilirliliği çok önemli. Kanaatim odur ki, 4+4+4 kesintisiz süreçten bir an önce dönülür. 5+3+3 şeklinde olup 5’ten sonra ise zorunluluk olmasın, temennisiyle…

Yeni müfredat ülkemize hayırlı olur inşallah.

Bu kısa süre içinde tespitlerim bunlar daha detaylı incelemeleri ise süreç içinde sizlere özetleriz.