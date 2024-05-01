Çocuklarda kardeş kıskançlığı, küçük yaşlarda kardeş sahibi olmayla kendisini gösteren ve davranış bozukluğuna neden olan bir duygudur.

Kıskançlık, doğal bir duygudur. Çocuğu mutsuz eder, paylaşmak istememektir.

Kardeşler arasında kıskançlığın olması aslında normal bir duygudur, ama aşırı olmamak koşulu ile...

Çocuk kendisinin daha az sevildiğini hissetmemeli...

Kıskançlık aşırı boyutta ise destek almak önemli.

Kardeş kıskançlığı belirtileri nelerdir, başlıca belirtisi, aslında çok anlamasak da çocuk anne ve babasından uzaklaşır.

Çocuk anne ve babasından uzaklaşır ve onları dinlememeye başlar.

Kardeşine karşı şiddet uygular, ayrıca çocukta birden ortaya çıkan altını ıslatma, parmak emme gibi sorunlar kardeş kıskançlığı belirtisi olabilir.

Çocukta, üzüntü, kin, öfke gibi düşüncelerle beraber, kardeşini koruma, sevme ve yakınlık hissetme gibi karışık duygular yaşayabilir.

Hepsinin altında yatan en büyük etken daha az sevildiğini düşünmek…

Böyle çocuklar, anne babaya sık sık onu sevip sevmediğini sorarlar. Tabi ki sevildiğini duyarlar ama bunu duymaya daha sık ihtiyaç duyarlar.

Peki, bu durumda neler yapılmalı, çocukla anne baba arasındaki bağı kuvvetlendirmeli, her çocuğun sevgisinin farklı olduğu anlatılmalı, çocuğa sık sık gülümsemeli, gerginlik hissettirilmemeli.

Çocuğu sabırlı olması gerektiğini öğretilmeli, sabırla çocuğumuzla konuşmalı ona anlatılmalı.

En önemlisi sevgimizin ona da kardeşine de yetecek kadar çok olduğu anlatılmalı...

SEVGİYLE