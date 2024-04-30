Transfer tahtası açılacak mı?

Yeni Malatyaspor Olağan Üstü Genel Kurulunun yapılmasından sonra 11 ay geçti. Hala Transfer tahtası ile alakalı somut bir açıklama yapılmadı.

Son günlerde Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve ikinci Başkan Ahmet Özköse arasında yaşanan olay tamamen kamuoyunu tedirgin etti.

Adil Gevrek Transfer tahtasını açacak ise devam etmesinde fayda var. Şayet açamayacak gibi ise ve kendisinin deyimi ile söz verenler sözünde duracaksa ve destek olunacak ise kimsenin muhalefet yapmasına gerek yok.Tüm camianın arkasında durması gerek.

Ancak bir yılı geçmesine rağmen her hangi bir açıklamanın yapılmaması ve Transfer tahtasını açmamaları sadece kendilerini bir sezon daha Yeni Malatyaspor sayesinde gündemde tutar ve takım geçen sezon 1.ligde oynayan Altay ve Girsesunspor kulüplerinin durumuna düşerse bu vebalin altına girmesi yanlış.

Kiralık oynayan oyuncular ve U19 takviyeli takım kesinlikle küme düşer ve averaj takımı oluruz.

Adil Gevrek şayet işin içinden çıkmayacak gibiyse bir an önce acilen Olağan Üstü Genel Kurul kararı almalı ve kim kulübü bu kaosta kurtaracak ise takımın acilen kaostan kurtarılması lazım.

Bugün bırakmayan ve tahtayı açamayan Adil Gevrek maçlara kısa bir süre kala “Ben transfer tahtasını açamadım ve bırakırım” derse her kim bu kulübü alacak ise tüm suçlamalar onlara yüklenir bunun altında kalkmaları mümkün değil.

Taraftar sizin dürüstlüğünüze bakmaz, skora bakar. Şayet bu takım averaj takımı olursa her kim bu takımın başında olursa fatura ona çıkar.

Yolun başı acilen Adil Gevrek kararını vermeli ve ne gibi işlem yapılacak ise geç kalınmamalı. Yoksa yolun sonun amatör liglere kadar gider bilmiş olun. Benden söylemesi.