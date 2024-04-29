Malatya Çevre Yolu üzerinde, Turgut Temelli Caddesi alt kavşağında kayısı heykelinin orada akıllara durgunluk veren bir bina var: Açıl İş Merkezi. 6 Şubat depremlerinin ardından kepçe bir kısmını yıkmış ve ne olmuşsa yıkım gerçekleştirilmemiş.

Hasar almasının ardından aylar geçmesine rağmen öylece duruyor. Kepçenin yıktığı binanın balkonlarından, inşaat demirlerinin üzerinden beton parçaları sarkıyor. Çevrede bulunan esnaflar binaya baktığımızı görünce binadan sarkan molozların birçok kez esnafın üzerine düştüğünü fakat şans eseri kimseye bir şey olmadığını söylüyor.

Hasarlı bina gerçek anlamda akıllara durgunluk veriyor ve yaşadığımız başıboşluğu oldukça net anlatıyor. ‘Malatya sahipsiz’ denilince birçok siyasi Malatya’nın sahibinin olduğunu söylese de bu ve bunun gibi görüntüler bunun gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde gösteriyor. Çünkü binanın altından günde binlerce vatandaş geçiyor çünkü Çevre Yolu, Malatya’daki en işlek caddelerden bir tanesi.

Köşesinden molozların sarktığı binanın altında ise esnaflar çalışmaya devam ediyor. İnsanlar o esnaflardan alışveriş yapıyor. Birçok kez taş parçaları düşen binadan sarkan moloz parçaları rüzgâr estiğinde ise sallanıyor.

Bu görüntüler başka bir ülkede olsa eminim bütün yetkililer ayağa kalkar. İlk günden binanın etrafı çevrilir ve bırakın altından insanın geçmesini, binanın yanına bile herhangi biri yaklaştırılmaz.

Fakat bizim memleketimizde binanın altından binlerce insan geçiyor. İnsan hayatıyla kumar oynamak gibi bir şey. Bina birçok defa gündem olsa da hasar almasından aylar sonra müdahale etme ihtiyacı duyulmuş. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er incelemelerde bulunmuş ve bugün akşam temizleneceği söylenmiş.

Fakat bu görüntü ve risk aylarca devam etti. “Ama benim memleketimde bugün/İnsan kanı sudan ucuz/Oysa en güzel emek insanın kendisi” demiş Ruhi Su ve bizim memleket için çok doğru söylemiş.