Geçtiğimiz günlerde Gelir İdari Başkanlığının internet sitesinde yapılan bir açıklama ile Malatya ile birlikte birçok deprem bölgesinde mücbir sebep halinin uzatılması kararlaştırıldı.

Malatya’da birçok STK temsilcisi mücbir sebep halinin yılsonuna kadar uzatılmasını talep ediyordu. Ancak bu talep uygun görülmedi.

Normal şartlarda 30 Nisan 2024 tarihinde sona erecek olan mücbir sebep hali deprem bölgelerinde 31 Ağustos 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Bu kapsamda mükellefler ise beyanname ve bildirimlerini en geç 15 Mayıs 2024 Çarşamba gününe kadar verebilecekler.

Yaşadığımız afetin üzerinden 14 ay geçse de etkilerini halen üzerimizden atamadık. Hala konteynerlerde yaşam mücadelesi verenlerin olduğu bir şehirde ve diğer deprem illerine kıyasla en büyük yara alan dört ilden biri olan Malatya’da gerçekten de mücbir sebebin yılsonuna kadar uzatılması iyi olurdu.

Yapılan açıklamada mücbir sebep tarihinin uzatıldığı iller arasında depremden en çok etkilenen 4 il olan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerine yer verilirken, Gaziantep’in, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde de mücbir sebep tarihinin uzatıldığı belirtildi.

Deprem bölgesinde yaşayan çoğu vatandaş Gaziantep’in depremlerden çok az etkilendiği belirterek tepki gösterirken, depremden en çok etkilenen 4 ilde mücbir sebebin yılsonuna kadar uzatılmasını istiyorlar. Ancak yapılan açıklama da son kez ibaresi dikkat çekiyor.

Yine de mücbir sebep halinin 30 Nisan’da sona ermesinden ziyade 31 Ağustos’ta sona ermesi hiç yoktan iyi. Ne diyelim ‘Hayırlı olsun Malatya’.