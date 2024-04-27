Malatya’da bu hafta neler oldu?

Bu hafta Malatya genelinde yine birbirinden önemli gelişmeler yaşandı. Ulusal medyada da gündem olan ve çok konuşulan konulardan en önemlisi ise Malatya Büyükşehir Belediyesinin borcunu açıklamasıydı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Fakat bir açıklama o kadar dikkat çekti ki ardından birçok atışmayı ve polemiği de beraberinde getirdi.

Seçimlerin ardından göreve başlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ilk meclis toplantısında Malatya’nın 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL borcunun olduğunu söyledi. Tabii ki bu yıl verilen bütçenin tamamı verilse bile ödenemeyecek bu ciddi borç gündem oldu.

Birçok belediye kurumunun borcunun bulunduğu tablo ise Malatya’nın bu kadar parayı ne yaptığı, neden bu kadar borcun olduğu konusunda soru işaretleri oluşturdu.

Bu borçların açıklanmasının ardından Sami Er, “Büyükşehrimizde toplamda 5 bin 875 personelimiz var. MASKİ’de personel giderinin toplam gelire oranı 2023 yılında yüzde 33 iken 2024 yılının mart ayında bu oran yüzde 69’a yükselmiştir. Biz bu kadar borçlanmaya nasıl çözüm getirebiliriz bunu düşünüyoruz. Asla umutsuzluk yok. Allah’ın izni ile biz umutluyuz, bunun da üstesinden geleceğiz, gerekirse Ankara’yı aşındıracağız bu tabloyu aşacağız. Ama aşmadan önce dedik ki nasıl yaparız? Biz kaynak arayışına girdik. Açıkça söylemem lazım ilk geldiğim gün maaş ödemek durumundaydım. Maaşı çekilen krediden, 85 milyonu krediyi kullanarak ödedik” dedi. Bu açıklamalar ise belediyenin kuruş parasının kalmadığını düşündürdü.

Malatyalıların aklında haliyle bazı soru işaretleri oluştu. Depremden önce verilen onlarca söz açıklanan onlarca proje nasıl yapılacak? Hangi parayla hangi bütçe ile Malatya için hizmet yapılacak? Bu ve bunun gibi birçok konu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülke ekonomisinin de zor zamanlardan geçtiği bugünlerde bu borç Malatyalıların umutsuzluğa kapılmasına neden oldu.

Daha sonra Malatya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan da bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Selahattin Gürkan “Çok ayıp ediyorlar. Sami Beyi yanıltıyorlar, gerçek olmayan bilgilerle yanlış yönlendiriyorlar” dedi. Selahattin Gürkan’dan gelen açıklamalardan sonra ise Sami Er sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.

Yaşanan polemik sonrasında 22 Nisan 2024’te Selahattin Gürkan sosyal medya üzerinden 39 dakikalık bir açıklama yayınladı. Sami Er’in yanıltıldığını, hesabın doğru bir şekilde yapılmadığını söyleyen Gürkan, Er’in ifade ettiklerinden çok farklı şeyler söyledi. Tabi bu açıklamaların ardından gerçekte ne kadar borcun olduğu, hangi kurumun ne kadar zararının olduğu da merak edildi. Birçok yorum yapılan konu ulusal medyaya da taşınırken Malatya Belediyesinin rekor borcunun olup olmadığı hala kesinleşmiş değil.

Selahattin Gürkan ise yayınladığı videoda belediyenin borcunun çok daha az olduğunu, kendisine teşekkür edilmesi gerektiğini söylüyor. Gürkan, “Teşekkürlerle yâd edilmemiz gerekirken son süreçte itibar suikastı girişimi yapıldı” diyerek konuyu yorumluyor.

Bu kadar açıklama tartışma ve sonrasında yaşananların ardından şunu söylemek istiyoruz ki biz Malatyalılar gerçekleri bilmek istiyoruz. Eski belediye ekibi ve yeni belediye ekibi toplanıp bu borçları açıklamalı. 17 Milyar borç olduğunu söyleyen Sami Er, belediyede sadece bir şirketin zararda olduğunu söyleyen Selahattin Gürkan birlikte net borcu açıklamalı. Çünkü bu kadar tartışmanın ve sorunun cevaplandırılması gerekiyor. Malatyalılar şeffaf bir şekilde borcun açıklanmasını gerekirse araştırılmasını istiyorlar.

Bu hafta Malatya gündemini çoğunluklu olarak bu olay oluşturdu ve Türkiye çapında da bu olay gündem oldu. Haftaya da Malatya’nın gündemini değerlendirmek dileğiyle.