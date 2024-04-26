Bal ligi'nde bu sezon her takım mağdur oldu

2023-2024 BAL Lig’i statüsü liglerin başlamasına az bir süre kala açıklanması ile birlikte birçok takım mağdur oldu.

Malatya’nın bu sezon 2 takımla temsil ettiği

Lig'de Hekimhan Belediyespor’un ligden çekilmesiyle Malatya bir takımla mücadele etti. Gelecek sezon normal kontenjanla Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Malatya İdmanyurdu Arapgirspor, Malatyaspor, 3. ligden düşen Arguvan Belediyespor ve Amatör futbol liginde şampiyon olan, bir takım baraj maçı oynanacak ligde şampiyon olan 1 takım doğrudan BAL’a çıkacak.

Bölgesel Amatör Lig’de bu sezonun statünü ilan edilmesiyle 169 takımın 12 grupta yer alacağı ligde şampiyon olan, takımlar doğrudan 3.Lig’e çıkarken, son 2’de kalanlar ise yerel lige düşecek.

Normal kontenjanı 2 olan, Malatya 2024-2025 sezon 6 takımla temsil edilecek.

Gelecek sezon sayı 2’e inecek. Temsilcilerimiz gelecek yıl eğer tek grupta olursa bir takımımızın 3. Lig’e çıkma hakkı bulunuyor.

Eğer 3. Lig’e bir takımımız çıkar, diğer 6 takım son 2’de kalmazsa, sezon sonunda oluşan puan durumunda en alt sırada olan, 4 takımı doğrudan küme düşecek.

Hiçbir Malatya takımı 3 lige çıkamaz, son 2’de kalan olmazsa 4 takım küme düşecek.

Belirlenen statü doğrultusunda sadece bir takımın 3. Lig’e çıkması ve bir takımın son 2’de kalması durumunda baraj maçı oynanacak.

Diğer tüm olasılıklarda yerel ligden doğrudan 1 takım BAL’a çıkacak.

Mevcut bu statüyle Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e çıkmak kolay değil.

Her yıl il takımları milyonlar harcayıp, bu hedefle yola çıkıyor.

Şampiyonluk şansı yakalayan çok az takım mutlu oluyor.

Malatya'dan son yıllarda BAL’dan 3. Lig’e çıkan Yeşilyurt Belediyespor ve Arguvan Belediyespor'dan başka takım çıkmadı.

Bu sezon Ligin ilk yarısını lider bitiren Malatyaspor son haftalarda puan kaybı yaşayarak şampiyonluğu Yozgat temsilcisi Yozgat Bozokspor’a bıraktı.

Geçen yıl BAL’da büyük bir mücadele örneği veren Yeşilyurt Belediyespor, Arapgirspor ve Malatyaspor ve diğer temsilcilerimiz 2024 -2025 futbol sezonunda ayrı ayrı grupta olması bekleniyor.