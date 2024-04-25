Susuz olmaz!

Su, bütün canlıların yapılarının en büyük bölümünü oluşturur. En doğal sıvıdır ve insan vücudunun fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için en gerekli besin öğesidir. İnsan vücudu su seviyesi düştüğünde çeşitli biçimlerde alarm veriyor. Bedenimizin yüzde 70’ni kaplayan su vücut ısısını düzenliyor, eklemlerimizi ve organlarımızı koruyor ve oksijenin hücrelere ulaşmasını sağlıyor.

Vücut fonksiyonlarının sağlıklı şekilde işlemesi için su miktarının dengeli seyretmesi hayati bir durumdur.

Yeterince su içilmemesi durumunda karşılaşılan sağlık problemlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

-Ağız ve dudak kuruması

Su kaybı olduğunda susarsınız. Ağzınızda kuruma olur, dilinizde de hafif şişkinlik görülür.

Bu hale yapacak en uygun şey su içmektir. Buna rağmen susuzluk hissi geçmiyorsa o zaman geri planda başka sebepler olabilir.

-Koyu renk idrar

Su kaybı yaşayan kişide doku kurudukça ve tansiyon düştükçe böbrekler devreye girer ve suyu idrarı yoğunlaştırarak ya da idrarın üretimini tamamen durdurarak muhafaza etmeye çalışır.

Bu durumun sonucunda idrar rengi de koyu sarıya dönüşür.

-Kabız olmak

Sağlığımız yerindeyken yediklerimizi kalın bağırsağın kollon kısmından rahatça geçer. Kolon yediğimiz yiyeceklerden suyu emip geride atıkları bırakır. Geride kalan atık dışkıyı oluşturur.

Kabızlık, kolon çok fazla su emmeye çalıştığında ya da kas kasılmaları yavaşladığında gerçekleşir. Su kaybı yaşadığımızda kolon besinden daha fazla su emmeye çalışır., dışkı daha sert ve kuru olur. Bu da kabızlıkla sonuçlanır.

-Cildin esnekliği düşer

Dehidrasyon cildin esnekliğini azaltır. Doktorlar su kaybını test etmek için elin arkasında deriyi yukarı doğru çekip bırakırlar.

Su seviyesi normalken çekilen deri hemen düşer. Susuzluk varken bu hareket yavaş gerçekleşir.

-Kalp çarpıntısı

Kalp düzgün çalışmak için sağlıklı bir vücut ister.

Kalp de bir tür kas olduğu için kan akışındaki düşüş ve dehidrasyondan kaynaklanan elektrolit yoğunlaşmasındaki değişimlerden ötürü nabızda değişiklikler görülür.

-Baş dönmesi

Tansiyon düşüklüğüyle beraber dehidrasyon bizim baygın hissetmemize yol açabilir.

Dehidrasyona bağlı sersemlemenin anahtar işaretlerinden biri çok hızlı ayağa kalkıldığında yaşanan baş dönmesi olarak niteleniyor.

-Yorgunluk ve tükenmişlik hissi

Vücutta yeterli su miktarı varken su, kan basıncını düzenlemek ve damarlarda yeterli kanı muhafaza etmek için hücrelerden damarlara hareket eder.

Kronik dehidrasyonda kan hacmi ve tansiyon düştüğünde kan damlasındaki oksijen içeriği de düşer. Yeterli oksijen olmayınca kas ve sinir fonksiyonları yavaşlar ve yorgunluk hissi verir.

-Vücut ısısının yükselmesi

Su vücut ısısını düzenlemede kritik rol oynar. Vücut ısısı arttığında terlemeye başlarız.

Terlemeyle vücut ısısı düşer. Dehidrasyon olduğunda terleme durur ve vücut ısısıs hızla yükselir.

Daha çok su içmenin yolları:

!Güne su ile başlayın

!Suya lezzet katın

!Masanızda su bulundurun

!Su ihtiyacınızı meşrubatlarla gidermeyin

!İçtiğiniz su miktarlarını kontrol edin