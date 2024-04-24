Çocuklarda internet bağımlılığı

Günümüzde internet, tablet, telefon gitgide birçok aktivitenin yerini almaktadır.

İnternet, sınırsız bilgi ağıdır ve hayatımızı kolaylaştırır.

Ancak internet ve oyun bağımlılığı, özellikle çocuklar ve ergenler üzerinde pek çok olumsuz etki oluşturmaktadır.

İnternet kullanımı yetişkinlerde bile günlük 2-3 saati geçmemelidir. Çocuk internet ile ilgili aşırı bir zihinsel uğraş içinde olur. İnternet kullanmadığı durumlarda bir yoksunluk durumu yaşar, diğer bağımlılıklarda olduğu gibi...

Gitgide kullanım süresini artırır. Sık sık aile bireylerine ya da arkadaşlarına yalan söyler internet kullanımıyla ilgili. İnternet kullanmadığı durumlarda duygu durum değişikliği yaşayabilir. İnternet kullanımını azaltmak ister, ancak başarısız olur.

Eğitim, sosyal hayat, psikolojik, fiziksel olarak etkilenirler. Dersleri ile ilgili önceliklerini belirleyemezler. Sosyal açıdan zayıf olurlar. Arkadaşlık ilişkisi kuramazlar. Paylaşımları azalmaktadır, temel yaşam becerileri edinmekte zorlanmaktadır.

Psikolojik olgunluğa erişemedikleri için problem çözme yetenekleri gelişememektedir. Fiziksel aktivitelere zaman ayıramadıkları için, kilo alırlar, hareketleri kısıtlanır. İnternete bağlı olan çocuklar zaman kavramını kullanamazlar, zamanın nasıl geçtiğini anlamazlar. İnternete bağlı oldukları için uyku problemi yaşarlar, bağlantı kesildiği zaman çok sinirlenirler.

İnternete bağlanmasına müsaade edilmediği zaman çok sinirlenirler. Aile veya arkadaşları ile zaman geçirmezler. Okulda problem yaşarlar. Ayrıca fiziksel olarak; göz kuruluğu, migren sırt ağrısı gibi sorunlar yaşarlar.

Peki, ne yapmalı; yalnız evde vakit geçirecek kimsesi olmayan, sosyal ilişkileri zayıf, arkadaşları arasında popüler olmayan, depresyon gibi. Problemleri olan fakat bunu aşırı internet kullanımı ile maskeleyen çocuklar yaşıtlarından daha fazla risk altındadır...

İnternet bağımlılığını önleme, anne babanın koyacakları kurallar ve iyi iletişim ile bunu çatışmadan yapmaları çok önemlidir. Çocuğun internet bağımlısını olduğunu düşünüyorsanız ve çözemiyorsanız profesyonel destek almak zorundasınız.

SEVGİYLE...